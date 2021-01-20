Если есть стремление успешно развивать бизнес в сердце деловой жизни столицы, тогда настало время обратить внимание на Boulevard Business Center. Расположенный на территории МДЦ Tashkent City, БЦ Boulevard отвечает требованиям, предъявляемым к современному и функциональному бизнес-пространству.
Особенный фасад
Оригинальная футуристическая архитектура подчеркивает индивидуальный характер бизнес-центра. Она позволяет выделиться на фоне окружающего архитектурного ландшафта. Правильная геометрия, панорамное остекление и высококлассная отделка создают неповторимую элегантность и исключительность БЦ Boulevard.
Один из первых на территории
Boulevard Business Center — это один из первых бизнес-центров на территории Tashkent City. Это ставка на высокое качество и функциональность, подчеркнутый статус и отменный вкус.
Здание бизнес-центра состоит из двух этажей. Первый представлен 14 коммерческими зонами. А на втором предпринимателей ждут 16 разноформатных офисных зон.
Технические параметры
Офисные помещения БЦ Boulevard представлены рабочими зонами площадью от 75 до 159 кв. м и высотой потолков в 5 м. Офисы поступают в продажу с качественным дизайнерским ремонтом. Обслуживание между этажами здания осуществляется с помощью лифтов от международной компании Shindler.
Инфраструктура
В БЦ Boulevard каждая мелочь продумана для удобства его владельцев, их сотрудников, партнеров и гостей. Для автовладельцев на территории бизнес-центра функционирует охраняемый подземный паркинг. Холл второго этажа оборудован зоной ресепшн.
В коммерческих объектах первого этажа предусмотрены точки общепита, магазины розничной торговли и сервиса. Для владельцев офисных помещений на втором этаже предусмотрена открытая терраса с живописным видом на парк. Эта лаунж-зона — подходящее место для обеденного отдыха, делового кофе-брейка или переговоров с партнерами.
Бизнес в Boulevard
Офис — визитная карточка любого проекта, лицо и репутация его владельца. От выбора стен во многом зависит будущий успех предприятия, его конкурентоспособность, ликвидность и уважение партнеров.
В Boulevard Business Center ждут исключительные помещения, призванные привести компанию к выдающимся успехам и стать источником гарантированно высокодоходных инвестиций.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
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