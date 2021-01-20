Если есть стремление успешно развивать бизнес в сердце деловой жизни столицы, тогда настало время обратить внимание на Boulevard Business Center. Расположенный на территории МДЦ Tashkent City, БЦ Boulevard отвечает требованиям, предъявляемым к современному и функциональному бизнес-пространству.





Особенный фасад

Оригинальная футуристическая архитектура подчеркивает индивидуальный характер бизнес-центра. Она позволяет выделиться на фоне окружающего архитектурного ландшафта. Правильная геометрия, панорамное остекление и высококлассная отделка создают неповторимую элегантность и исключительность БЦ Boulevard.

Один из первых на территории

Boulevard Business Center — это один из первых бизнес-центров на территории Tashkent City. Это ставка на высокое качество и функциональность, подчеркнутый статус и отменный вкус.

Здание бизнес-центра состоит из двух этажей. Первый представлен 14 коммерческими зонами. А на втором предпринимателей ждут 16 разноформатных офисных зон.





Технические параметры

Офисные помещения БЦ Boulevard представлены рабочими зонами площадью от 75 до 159 кв. м и высотой потолков в 5 м. Офисы поступают в продажу с качественным дизайнерским ремонтом. Обслуживание между этажами здания осуществляется с помощью лифтов от международной компании Shindler.

Инфраструктура

В БЦ Boulevard каждая мелочь продумана для удобства его владельцев, их сотрудников, партнеров и гостей. Для автовладельцев на территории бизнес-центра функционирует охраняемый подземный паркинг. Холл второго этажа оборудован зоной ресепшн.

В коммерческих объектах первого этажа предусмотрены точки общепита, магазины розничной торговли и сервиса. Для владельцев офисных помещений на втором этаже предусмотрена открытая терраса с живописным видом на парк. Эта лаунж-зона — подходящее место для обеденного отдыха, делового кофе-брейка или переговоров с партнерами.





Бизнес в Boulevard

Офис — визитная карточка любого проекта, лицо и репутация его владельца. От выбора стен во многом зависит будущий успех предприятия, его конкурентоспособность, ликвидность и уважение партнеров.

В Boulevard Business Center ждут исключительные помещения, призванные привести компанию к выдающимся успехам и стать источником гарантированно высокодоходных инвестиций.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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