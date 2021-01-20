Правление Центрального банка Узбекистана внесло изменения и дополнения в Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при взаимодействии с потребителями банковских услуг, сообщает Norma.uz.

Во-первых, за потребителями банковских услуг закреплено право взаимодействовать с банками, в том числе, через систему интернет-банкинга и мобильное приложение. Банковские услуги могут предоставляться и на основании договора в форме публичной оферты.

Во-вторых, договор на предоставление банковских услуг составляется на государственном языке, однако по взаимной договоренности потребителя с банком договор может быть составлен и на другом языке (ранее — на узбекском или русском языках), пишет издание. Банк также должен предоставить информацию о своих финансовых услугах на узбекском языке, с возможностью изложения информации и на других языках.

В-третьих, дополнено, что потребитель имеет право ознакомиться и скопировать договор на предоставление банковских услуг, заключаемый через систему удаленного обслуживания, в день заключения договора. Потребитель в своем личном кабинете (на веб-сайте, в системе интернет-банкинга/мобильном приложении) может пользоваться сведениями не только о кредитном договоре, но и о договоре банковского вклада, указывает Norma.uz.

В-четвертых, сокращен срок предоставления договора о предоставлении банковских услуг, заявления потребителя и документа, подтверждающего предоставление кредита, с 10 до 5 рабочих дней. В требование по досудебному разрешению спора внесен пункт о минимальном сроке погашения задолженности потребителем — 10 дней. Исключен 30-дневный срок, по истечении которого банк имеет право подать иск против потребителя.

В-пятых, пересмотрен минимальный объем информации, предоставляемый банком потребителю. Банк должен размещать на своем официальном сайте типовые договоры о предоставлении банковских услуг, а на информационном стенде и сайте — курсы купли/продажи, курсы обмена иностранной валюты, а также размер комиссии за операции по обмену валюты (при наличии).

Кроме того, отныне банкам запрещено:

начисление процентов в размере более половины годовой суммы займа по договорам микрозаймов, взыскание комиссии и неустойки (штраф, пеня), применение иных мер ответственности по таким договорам;

взимание платежей по рассмотрению кредитных заявок, обслуживанию ссудных счетов, по выделению кредита, а также взыскание неустойки (штраф, пеня) за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физлицами и субъектами малого бизнеса.

Документом установлен временной промежуток, когда запрещается устно напоминать потребителю банковских услуг об имеющейся задолженности, это — с 20:00 часов до 8:00 часов по местному времени.

По данным издания, в положение также включены пункты: