Правление Центрального банка Узбекистана внесло изменения и дополнения в Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при взаимодействии с потребителями банковских услуг, сообщает Norma.uz.
Во-первых, за потребителями банковских услуг закреплено право взаимодействовать с банками, в том числе, через систему интернет-банкинга и мобильное приложение. Банковские услуги могут предоставляться и на основании договора в форме публичной оферты.
Во-вторых, договор на предоставление банковских услуг составляется на государственном языке, однако по взаимной договоренности потребителя с банком договор может быть составлен и на другом языке (ранее — на узбекском или русском языках), пишет издание. Банк также должен предоставить информацию о своих финансовых услугах на узбекском языке, с возможностью изложения информации и на других языках.
В-третьих, дополнено, что потребитель имеет право ознакомиться и скопировать договор на предоставление банковских услуг, заключаемый через систему удаленного обслуживания, в день заключения договора. Потребитель в своем личном кабинете (на веб-сайте, в системе интернет-банкинга/мобильном приложении) может пользоваться сведениями не только о кредитном договоре, но и о договоре банковского вклада, указывает Norma.uz.
В-четвертых, сокращен срок предоставления договора о предоставлении банковских услуг, заявления потребителя и документа, подтверждающего предоставление кредита, с 10 до 5 рабочих дней. В требование по досудебному разрешению спора внесен пункт о минимальном сроке погашения задолженности потребителем — 10 дней. Исключен 30-дневный срок, по истечении которого банк имеет право подать иск против потребителя.
В-пятых, пересмотрен минимальный объем информации, предоставляемый банком потребителю. Банк должен размещать на своем официальном сайте типовые договоры о предоставлении банковских услуг, а на информационном стенде и сайте — курсы купли/продажи, курсы обмена иностранной валюты, а также размер комиссии за операции по обмену валюты (при наличии).
Кроме того, отныне банкам запрещено:
- начисление процентов в размере более половины годовой суммы займа по договорам микрозаймов, взыскание комиссии и неустойки (штраф, пеня), применение иных мер ответственности по таким договорам;
- взимание платежей по рассмотрению кредитных заявок, обслуживанию ссудных счетов, по выделению кредита, а также взыскание неустойки (штраф, пеня) за досрочное погашение кредитов (микрозаймов) физлицами и субъектами малого бизнеса.
Документом установлен временной промежуток, когда запрещается устно напоминать потребителю банковских услуг об имеющейся задолженности, это — с 20:00 часов до 8:00 часов по местному времени.
По данным издания, в положение также включены пункты:
- об обязательном включении в договор о залоге права заемщика на уменьшение суммы залогового обеспечения в сумме, не превышающей неоплаченную часть кредита;
- о праве владельца банковской карты (или уполномоченного лица) самостоятельно набрать PIN-код при обналичивании или проведении платежей через терминал в отделении банка;
- об обязанности банка подтвердить вкладчику документ о получении его денежных средств в качестве вклада, в письменной или в электронной форме через систему удаленного обслуживания;
- об ответственности банка за убытки, причиненные вкладчику, возникшие в результате неправомерных действий банковского работника при исполнении служебных обязанностей.