Заместителем начальника Главного управления внутренних дел Ташкента — главой Управления по обеспечению безопасного туризма назначен полковник Тимур Баходирович Холматов, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

На этом посту Тимур Холматов сменил Рустама Сайфулова, руководившего управлением с июня 2019 года. Оно было создано в том же году постановлением президента для обеспечения безопасности туристов в общественных местах.

Кроме того, начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения столичного ГУВД стал полковник Хусниддин Фатхутдинович Шамсутдинов. Он был назначен вместо Ойбека Муродова, который возглавлял управление с января 2020 года.