Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины „Спутник V“ на своей территории», — заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических испытаний препарата на территории страны, говорится в сообщении.

Неделю назад издание «Хроники Туркменистана» писало, что в Туркменистан были доставлены небольшие партии вакцин Pfizer и «Спутник V».

Во вторник, 19 января, Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о начале вакцинации «Спутником V» с 1 февраля. На первом этапе в страну будет доставлено 20 тысяч доз препарата.