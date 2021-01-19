Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за 2020 год составил 6,03 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2019 годом (6,01 млрд долларов) на 17 млн долларов, или 0,3%. Об этом сообщил Центральный банк.
Объём валютных средств, отправленных из страны, достиг 1,20 млрд долларов, что на 157 млн долларов, или 15%, больше, чем за предыдущий год (1,04 млрд долларов).
Положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 млрд долларов.
Источник: ЦБ.
Nir Avenir
Зачем нам экспорт… когда тут такое. А если сербезно то наши работяги фактически держат на плаву экономику а не те кто экиноксы покупает.