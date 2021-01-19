Seoul Mun — один из первых проектов коммерческо-досуговой архитектуры в столице, возводимый на набережной реки. На территории 40 тысяч кв.м. вдоль двух берегов канала Бурджар реализуются три уровня высококлассной недвижимости.

Seoul Mun представит 200 вариантов помещений для различных услуг, сервисов и развлечений. Они обеспечат проекту звание новой масштабной и современной достопримечательности Ташкента.

Концепция была спроектирована Dream City Development вместе с мировыми специалистами по консалтингу недвижимости Knight Frank. Независимые эксперты создали классификацию предлагаемых помещений, которая позволяет организовать стабильный и качественный трафик посетителей на территории объекта.

Для владельцев недвижимости это ценные рекомендации и возможность организовать стабильный доходный бизнес.

Рекомендации касаются предпринимателей, которые реализуют заведения общественного питания: ресторан, кафе, пиццерия, кофейня или даже фудкорт. Специалисты советуют обратить внимание на две категории: большой и малый формат общепита.

Недвижимость для них удобно расположена относительно входов, выходов и парковки. Предлагаются как небольшие и компактные варианты помещений от 60 кв. м, так и просторные до 300 кв. м.

Большая высота потолков позволяет реализовать двухуровневое пространство. Также предусмотрены вентиляционные инженерные коммуникации для вытяжного оборудования.

Каждое коммерческое помещение имеет прилегающую просторную террасу. На ней можно также обустроить дополнительное пространство на открытом воздухе.

Согласно прогнозам компании Knight Frank, рост капитализации недвижимости Seoul Mun составит 30%. А потенциал посещаемости объекта в годовых значениях — до 4 млн посетителей.

Реализовать стабильный и высокодоходный бизнес на территории Seoul Mun можно уже сегодня.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.