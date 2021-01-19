Profi School — это частная общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и математики. Школа объявляет набор на 2021−2022 учебный год.


Почему ученики и родители выбирают эту школу? Потому что Profi School — это:

  • профессиональные преподаватели;
  • обучение с 1 по 11 класс в режиме полного дня;
  • группы кратковременного пребывания для дошкольников;
  • акцент на изучении английского языка и математики;
  • IT и программирование;
  • вариативное обучение 10−11 классов, направленное на подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗ;
  • творческие и спортивные студии, кружки, секции;
  • выполнение домашнего задания в школе.



Profi School предоставит ученикам:

  • сбалансированное трехразовое питание в школьной столовой;
  • здание на охраняемой территории;
  • оборудованные современной техникой кабинеты;
  • школьные автобусы.


Образовательный процесс и работа педагогического коллектива направлены на воспитание социально ответственных и интеллектуально развитых учеников. Выпускники будут уверенно идти к намеченным целям. К этому их будет готовить сочетание одних из ведущих практик прошлого и прогрессивных методик настоящего.


Администрация Profi School предоставит скидку в 20% всем родителям, которые полностью оплатят новый учебный год до мая 2021 года.

Места в школе ограничены.

Телефон для справок. (+998) 78−777−11−11

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Instagram: @profi.school.uz
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