Profi School — это частная общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и математики. Школа объявляет набор на 2021−2022 учебный год.





Почему ученики и родители выбирают эту школу? Потому что Profi School — это:

профессиональные преподаватели;

обучение с 1 по 11 класс в режиме полного дня;

группы кратковременного пребывания для дошкольников;

акцент на изучении английского языка и математики;

IT и программирование;

вариативное обучение 10−11 классов, направленное на подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗ;

творческие и спортивные студии, кружки, секции;

выполнение домашнего задания в школе.





Profi School предоставит ученикам:

сбалансированное трехразовое питание в школьной столовой;

здание на охраняемой территории;

оборудованные современной техникой кабинеты;

школьные автобусы.





Образовательный процесс и работа педагогического коллектива направлены на воспитание социально ответственных и интеллектуально развитых учеников. Выпускники будут уверенно идти к намеченным целям. К этому их будет готовить сочетание одних из ведущих практик прошлого и прогрессивных методик настоящего.





Администрация Profi School предоставит скидку в 20% всем родителям, которые полностью оплатят новый учебный год до мая 2021 года.

Места в школе ограничены.

Телефон для справок. (+998) 78−777−11−11

Facebook: fb.com/profi.school.uz

Instagram: @profi.school.uz

Tik-Tok: @profischooluz

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