Profi School — это частная общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка и математики. Школа объявляет набор на 2021−2022 учебный год.
Почему ученики и родители выбирают эту школу? Потому что Profi School — это:
- профессиональные преподаватели;
- обучение с 1 по 11 класс в режиме полного дня;
- группы кратковременного пребывания для дошкольников;
- акцент на изучении английского языка и математики;
- IT и программирование;
- вариативное обучение 10−11 классов, направленное на подготовку к вступительным экзаменам в ВУЗ;
- творческие и спортивные студии, кружки, секции;
- выполнение домашнего задания в школе.
Profi School предоставит ученикам:
- сбалансированное трехразовое питание в школьной столовой;
- здание на охраняемой территории;
- оборудованные современной техникой кабинеты;
- школьные автобусы.
Образовательный процесс и работа педагогического коллектива направлены на воспитание социально ответственных и интеллектуально развитых учеников. Выпускники будут уверенно идти к намеченным целям. К этому их будет готовить сочетание одних из ведущих практик прошлого и прогрессивных методик настоящего.
Администрация Profi School предоставит скидку в 20% всем родителям, которые полностью оплатят новый учебный год до мая 2021 года.
Места в школе ограничены.
Телефон для справок. (+998) 78−777−11−11
Facebook: fb.com/profi.school.uz
Instagram: @profi.school.uz
Tik-Tok: @profischooluz
Telegram: t.me/profischooluz
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