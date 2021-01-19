Ряд льгот, предоставленных предпринимателям в условиях пандемии коронавируса, планируется продлить до 31 декабря 2021 года, следует из проекта Государственной программы 2021 года.

Документом предлагается продлить срок действия:

льгот по уплате налогов на землю и имущество на сумму 400 млрд сумов, отсроченных до конца 2020 года, для 20 тысяч субъектов предпринимательства в сфере туризма, транспорта и общественного питания;

отсроченных до конца 2020 года, для 20 тысяч субъектов предпринимательства в сфере туризма, транспорта и общественного питания; приостановления начисления пени по налогу на имущество, земельному налогу, а также ограничения на принятие мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (в отношении налоговой задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года);

а также ограничения на принятие мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (в отношении налоговой задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года); порядка беспроцентной отсрочки (рассрочки) налога на имущество и земельного налога с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям без подачи заявления в органы государственной власти на местах, предусмотренном указом президента от 3 апреля 2020 года (УП-5978);

налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям без подачи заявления в органы государственной власти на местах, предусмотренном указом президента от 3 апреля 2020 года (УП-5978); моратория на проведение налогового аудита субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи с поэтапным внедрением системы «риск-анализ» при проведении налогового аудита для сокращения доли «теневой экономики».

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил дифференцировать льготы для предпринимателей. Он отметил, что целесообразно помогать предприятиям, которые способны перейти в категорию среднего бизнеса, через выделение средств из Фонда поддержки предпринимательства, содействие в сертификации продукции, частичное покрытие затрат на науку и инновации.