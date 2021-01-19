Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 19 января прокомментировал назначение нового министра высшего и среднего специального образования, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Как мы писали, им стал Абдукодир Тошкулов, ранее работавший ректором Термезского государственного университета.

«Абдукодир Тошкулов может не нравиться некоторым ректорам. Многие из них не проявляют инициативы, уходят домой после 15:00, давая поручения проректорам, не интересуются условиями студентов в квартирах», — сказал президент.

Предыдущий глава Минвуза Иномжон Маджидов (назначен ректором Национального университета) «не смог тянуть телегу», добавил глава государства.

«Нового министра Абдукодира Тошкулова не нужно испытывать. Я его уже испытал. Если ему не будет нравиться какой-то ректор, то он (ректор — ред.) уйдёт. Я поставил перед ним большие задачи. Он будет работать и не будет спать», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Тошкулов из села, он знает запах села, знает о проблемах [на местах]. Многие говорят: „Посмотрим, сколько он продержится“. Посмотрим. Я знаю, кто это говорит. Такие слухи оставьте при себе», — подчеркнул президент.

Ранее Шавкат Мирзиёев сообщил, что в течение 10 дней освободил от должностей двух министров, нескольких заместителей министров, а два вице-премьера получили «последние выговоры и еле сохранили работу». «Если не могут тянуть телегу, должны уйти», — сказал президент.