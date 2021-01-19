Из года в год в межсезонье появляется настороженность в отношение респираторно-вирусных инфекций и прочих неприятностей. Но ведь на стыке времен года значительному риску воспалительного поражения подвергаются не только ЛОР-органы.

Многие забывают о менее очевидных, но от этого не менее неприятных межсезонных угрозах здоровью и благополучию, таких как цистит. Воспаление мочевого пузыря реализуется комплексом некомфортных симптомов. Среди них — постоянные позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся выраженными болями и жжением.

Качество жизни пациента с циститом измеряется в отрицательной системе координат. Человек буквально становится заложником недуга: пребывание вне дома, перемещение и социальная активность любого вида невозможны.

Факторы риска цистита: как уменьшить их влияние

Переохлаждение. Когда в течение дня перепады температуры значительны, необходимо особенно строго следить за тем, чтобы организму было тепло, сухо и комфортно.

Игнорирование элементарных правил гигиены. Развитие цистита в большинстве случаев обусловлено болезнетворным воздействием кишечных бактерий. Регулярно и надлежащим образом проводимые гигиенические мероприятия существенно снижают потенциал болезнетворных микроорганизмов.

Недавно перенесенные бактериальные инфекции и длительное медикаментозное лечение ослабляют защитные возможности организма. Это затрудняет адекватное реагирование на угрозу нового «микробного вторжения». При любом недомогании необходимо позаботиться о поддержке иммунной системы, чтобы ускорить ее возвращение в состояние полной боевой готовности.

Гиподинамия вредна вообще, а малоподвижный образ жизни — злейшие враги мочеполовой системы. Полчаса в день такого простейшего гимнастического упражнения, как ходьба, нивелирует угрозы, связанные с урбанистической организацией жизненного пространства.

Тесная одежда нарушает кровообращение в органах таза. Это негативно сказывается на их функционировании и повышает риск развития патологических изменений. Одежда призвана украшать человека. Но она не должна причинять неудобства и сковывать телодвижения.

Пристрастие к острой пище, кофеинсодержащим и газированным напиткам может способствовать развитию инфекционного процесса в мочевыводящих путях. Сбалансированный рацион в разумных количествах плюс адекватная водная нагрузка — действенная профилактика цистита.

Длительное сдерживание мочеиспускания и неполное опорожнение мочевого пузыря приводят к застою или разложению мочи. Это формирует благоприятные условия для колонизации мочеиспускательного канала болезнетворными «пришельцами».

Профилактика цистита

Для профилактики болезни необходимо проанализировать возможную взаимосвязь между особенностями образа жизни, стиля одежды, диеты и проявлениями цистита. Ведь намного легче отказаться от баклажанов с чесноком и узких джинс, чем провести неделю затворником, передвигаясь исключительно из спальни в туалетную комнату.

Смородина, свекла, морковь, сельдерей, петрушка — незаменимые составляющие рациона. Они оказывающие тройной эффект — мочегонный, противовоспалительный и спазмолитический — в отношении предупреждения цистита.

Также стоит выпивать шесть-восемь стаканов воды в день. Поступление такого количества жидкости в организм обеспечивает самопромывание мочеиспускательного тракта от патогенных бактерий.

Выбирая нижнее белье, стоит отдавать предпочтение моделям с ластовицей из хлопчатобумажной ткани. Синтетические материалы аккумулируют повышенную влажность в области ластовицы, способствуя созданию благоприятной среды для размножения бактерий.

Также стоит отказаться от цветной и ароматизированной туалетной бумаги и минимизировать использование мыла и дезодорантов для интимной гигиены. Они негативно влияют на состояние слизистой и могут стать причиной снижения местного иммунитета.

Цистит не относится к угрожающим жизни состояниям. При этом игнорировать его проявления, во-первых, не получится, а во-вторых, неразумно с учетом возможных последствий для здоровья в долгосрочной перспективе.

При отсутствии лечения риску инфекционного поражения подвергаются почки. А исходы этого процесса могут быть крайне неблагоприятными. Кроме того, неэффективная терапия цистита приводит к тому, что в 10% случаев заболевание переходит в хроническую стадию.

Лечение цистита: комплексное воздействие как результативная тактика

При цистите проводят комплексное лечение, направленное на купирование воспаления и нормализацию функций мочевыводящей системы. Как правило, врачи назначают курс антибактериальных препаратов, дополненный средствами из арсенала народной медицины. При этом эффективность последних может варьироваться в зависимости от количества и качества используемого для их приготовления сырья.

Таких нежелательных колебаний лишены стандартизированные средства на растительной основе. Одним из фитопрепаратов, используемых в лечении цистита, является «Канефрон H». Он оказывает комплексный эффект на мочевыводящий тракт: противовоспалительный, антиоксидантный, спазмолитический, антибактериальный, мочегонный и обезболивающий.

Существенными особенностями «Канефрона Н» являются его полифункциональность и возможность длительного применения. «Канефрон Н» применяется в качестве средства для профилактики образования мочевых камней, а также после их удаления, в стандартной и комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевого пузыря (цистита), в комплексной терапии пиелонефрита, гломерулонефрита, интерстициального нефрита.

«Канефрон Н» выпускается в виде драже и раствора для приема внутрь. Его можно принимать с первого года жизни. Препарат отпускается без рецепта врача.

«Канефрон Н»:

Состав: трава золототысячника, корень любистока лекарственного, листья розмарина.

Производитель: «Бионорика СЕ», Германия. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение «Канефрон Н» таблетки: DV/X 06496/07/19.

Регистрационное удостоверение «Канефрон Н» капли для приема внутрь: DV/X 06495/07/19.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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