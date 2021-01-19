Комил Адхамович Холмуродов утверждён хокимом Джизака на сессии городского кенгаша народных депутатов 19 января, сообщила пресс-служба хокимията Джизакской области.

На этом посту он сменил Акбара Шукурова, который был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

До своего назначения Комил Холмуродов работал хокимом Мирзачульского района. Вместо него эту должность занял Шерзод Маликович Ахмедов, возглавлявший с 2016 года главное управление «Агробанка» в Джизакской области.

В пресс-службе областной администрации добавили, что Нодирбек Мухторович Раджабов назначен хокимом Зафарабадского района, а Икром Синдорович Матиев — главой Фаришского района.