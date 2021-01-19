Члены совета Международной федерации хоккея (IIHF) 18 января приняли решение по поводу переноса чемпионата мира из Беларуси, говорится на сайте организации.

Соревнование решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Минске.

Президент федерации Рене Фазель отметил, что хотя чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, но проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьёзные проблемы, которые нужно решать.

Заявка Беларуси и Латвии на проведение чемпиона была совместной, поэтому совету предстоит рассмотреть статус Латвии в качестве принимающей стороны, а также оценить возможность перехода на формат единого места проведения турнира. Это может быть сделано для облегчения правил безопасности по COVID-19 и перемещений команд.

Чемпионат должен был пройти в Минске и Риге 21 мая — 6 июня. При этом Латвия, по данным TUT.BY, ещё в сентябре прошлого года отказалась проводить соревнование вместе с Беларусью.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдёт в Беларуси.