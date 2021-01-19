В 2021 году в Узбекистане планируется ряд нововведений в системе высшего образования. Об этом говорится в проекте указа президента о Государственной программы 2021 года.

Так, начиная с 2021/2022 учебного года документом предлагается внедрить грант президента (на четыре года) для 200 абитуриентов, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения.

До 1 июня 2021 года поручено разработать порядок внедрения президентского гранта и сформировать единый электронный реестр, предусматривающий открытые данные о лицах, набравших баллы на вступительных экзаменах.

Кроме того, с нового учебного года планируется внедрить практику предоставления льготного образовательного кредита семьям с двумя и более детьми, которые обучаются в вузах на контрактной основе, и погашения этого кредита студентом после завершения учёбы.

Министерство финансов и Центральный банк должны будут в трехмесячный срок внедрить эту практики и выделить целевые ресурсы банкам на льготные кредиты за счет госбюджета.

Более того, предусматривается увеличение числа государственных грантов для высшего образования на 25% и количество грантов для девушек из нуждающихся семей в 2 раза. Ожидается, что гранты на подготовку специалистов смогут предоставлять и частные вузы.

Документом предлагается изменить порядок предоставления академического отпуска:

студентам, изъявившим желание получить академический отпуск, обучение на срок академического отпуска по их собственному желанию переводится на заочную и дистанционную форму (если в высшем образовательном учреждении имеются такие формы обучения) с созданием возможности получения непрерывного самостоятельного образования;

студентам, не имеющим возможности продолжить образование в традиционной форме по причине ухода за больным членом семьи также предоставляется право получения академического отпуска;

отменяются количественные ограничения на предоставление академического отпуска студентам в период обучения;

отменяется практика переобучения студентов, вернувшихся из академического отпуска, по ранее пройденным предметам.

В месячный срок планируется разработать проект постановления Кабинета министров, который предусматривает создание правовых основ по организации самостоятельного обучения студентов. Изъявившие желание получить академический отпуск смогут обучаться в заочной и дистанционной форме, а также направлениям образования экстернатом в вузах.

С 1 сентября 2021 года предлагается поэтапно передать научным советам престижных базовых высших образовательных учреждений полномочия по присвоению научных степеней и научных званий.

Начиная с 1 апреля 2021 года планируется:

увеличить число молодежи, направляемой на учебу в магистратуру и докторантуру престижных зарубежных вузов по линии фонда «Эл-юрт умиди», в 5 раз;

внедрить систему обучения по образовательным программам бакалавриата за рубежом за счет Фонда «Эл-юрт умиди» и обеспечить в 2021 году направление 100 молодых людей за рубеж для получения образования;

внедрить практику проведения на регулярной основе для всех граждан Узбекистана отбора кандидатов, независимо от их места работы и жительства в республике, по образовательным программам Фонда «Эл-юрт умиди» на основе открытого конкурса стипендий;

внедрить порядок проведения конкурса стипендий для программ обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре на основе заявок престижных зарубежных образовательных, научных или других учреждений о приеме на учебу.

В документе также указана разработка комплексных программ по повышению качества и результативности непрерывного образования по физике и иностранным языкам.