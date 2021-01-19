Утром 19 января на улице Байналминал в Чиланзарском районе Ташкента автобус Isuzu совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

От полученных травм пешеход Мастура Т. скончалась на месте происшествия.

За рулём автобуса (госномер 01 B 829 BA) был 36-летний Адил Х. Судя по номеру и цвету машины (белый), это не маршрутный автобус, принадлежащий одному из автопарков «Тошшахартрансхизмат».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).