Утром 19 января на улице Байналминал в Чиланзарском районе Ташкента автобус Isuzu совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
От полученных травм пешеход Мастура Т. скончалась на месте происшествия.
За рулём автобуса (госномер 01 B 829 BA) был 36-летний Адил Х. Судя по номеру и цвету машины (белый), это не маршрутный автобус, принадлежащий одному из автопарков «Тошшахартрансхизмат».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
Вазген Ксеракопян
Тут на переходах со светофором сто раз оглянешься, не мчится ли лось какой нибудь горный. На чайхане Салом так возле школы в упор не замечают переход.