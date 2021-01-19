Февраль — это пик бархатного сезона на Мальдивских островах. Одним из важных шагов планирования отпуска — выбор подходящего отеля. Ведь всегда хочется, чтобы номера были не только чистыми, а окна выходили на потрясающий фотогеничный вид, но и не съедали годовой бюджет.

Компания Asialuxe Travel сэкономила время и подготовила обзор отелей на Мальдивских островах. Они сочетают в себе все основные требования туриста: чистоту, потрясающий вид и доступность инфраструктуры.

На Мальдивах довольно интересная задумка расположения отелей, а именно на одном острове находится один отель. Все отели на Мальдивских островах хорошего уровня и с красивым дизайном. Но Asialuxe Travel собрал свой любимый топ.

Kuramathi Maldives





Количество звезд: 4.

Оценка Booking: 9,3.

Курортный отель Kuramathi Maldives — это просторные виллы, удобный выход к пляжу и прекрасная инфраструктура. В каждой вилле имеется телевизор с кабельными каналами, DVD-плеер, док-станция для iPod, мини-бар, сейф и даже кофемашина. Помимо этого, на территории отеля функционируют три открытых бассейна, SPA-центр и рестораны с вкусной кухней.

Отель отлично подойдет для медового месяца или уединенного отдыха. Он расположен в 20 минутах полета на гидросамолете от международного аэропорта Мале.

Velassaru Maldives





Количество звезд: 5.

Оценка Booking: 9,4.

Velassaru Maldives — это восхитительный ансамбль роскошных бунгало и вилл с панорамным видом на Индийский океан. Вниманию гостей представлены фитнес-центр, теннисный корт и бассейн с видом на пляж и океан.

В каждом номере, оформленном в тропическом стиле, представлены все необходимые удобства: Wi-Fi, кондиционеры, потолочные вентиляторы, телевизоры с плоским экраном и DVD-плеером. Здесь подключены международные каналы.

Каждая ванная комната оснащена приятными мелочами: туалетно-косметическими принадлежностями марки L’Occitane, пляжными сумками и тапочками. Это достойный выбор для семейного отдыха.

Dhigali Maldives





Количество звезд: 5.

Оценка Booking: 9,1.

Dhigali Maldives — это настоящий оазис в окружении большого доступного с берега рифа за лагуной.

Потрясающие номера просто созданы для релаксации и рефлексии. В некоторых из них есть гостиная зона. Номера оснащены кофемашиной.

В числе удобств — собственная ванная комната с ванной, биде, банными халатами и тапочками. Номера укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Здесь можно заниматься йогой, устраивать диджитал-детокс или просто проводить время за чтением книги. Ну а если планируется снорклинг или виндсерфинг, то Dhigali Maldives создан для этого.

Sun Island Resort & SPA





Количество звезд: 5.

Оценка Booking: 9,1.

Sun Island Resort & Spa — настоящая находка среди отелей. Великолепное расположение, удобные номера и невероятной красоты виды просто завораживают с первого взгляда.

Для любителей ярких впечатлений по утрам и на рассвете здесь организовывают рыбную ловлю, в том числе крупной рыбы. Гости также могут отправиться на экскурсию, совершить прогулки по острову и полеты на гидроплане.

В SPA-центре Araamu можно пройти аюрведические процедуры, а также процедуры для лица и тела. В центральной части острова открыты разнообразные магазины и бутики с товарами для отдыха, предметами роскоши и сувенирами.

Paradise Island Resort & SPA





Количество звезд: 5.

Оценка Booking: 9,1.

Paradise Island Resort & SPA — настоящий парадайз на земле. Невероятной красоты отель расположился на идиллическом острове в Индийском океане в 20 минутах полета от Международного аэропорта Мале.

К услугам гостей — открытый бассейн, SPA-центр и четыре ресторана: известный итальянский Al Tramonto, тихий The Lagoon, японский Fukuya Teppanyaki, ресторан морепродуктов Farumathi и бар Athiri.

Отель оптимально подходит для медового месяца молодоженов.

Ocean Sapphire Yacht





Хочется почувствовать себя капитаном морей и океанов? Или погрузиться в атмосферу премиального времяпрепровождения? Тогда роскошная яхта с просторными каютами — то, что нужно.

Ocean Sapphire Yacht — гармоничное сочетание роскоши и великолепия. На яхте расположены рестораны, шеф-повара которых удивят гастрономическими сюрпризами. Здесь каждая каюта оснащена всем необходимым для комфортного проживания.

Если отель уже подобран, то Asialuxe Travel рекомендует скорее забронировать авиабилеты на прямой чартерный рейс Ташкент — Мале — Ташкент на следующие даты:

26 января — 2 февраля;

2 февраля — 9 февраля;

9 февраля — 16 февраля;

16 февраля — 23 февраля.

Телефоны для справок: (+998) 71−201−77−77, (+998) 99−830−87−88, (+998) 99−443−87−88.

Адрес: ул. Саида Барака, 24.

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