Основную деятельность службы безопасности дорожного движения «на основе предложений широкой общественности» планируется переориентировать на «поддержку граждан, а также принятие мер по предотвращению факторов, создающих условия для коррупции». Об этом говорится в проекте Государственной программы 2021 года, опубликованном для обсуждения Центром «Стратегия развития».

Одним из предложений является упрощение и приведение в соответствие с международными стандартами порядка проведения обязательного техосмотра транспортных средств.

Техосмотр будет проводиться на основе принципа экстерриториальности, при этом требование проведения техосмотра нового автомототранспортного средства будет отменён. Кроме того, намечено увеличить срок прохождение техосмотра

Другим предложением является внедрение системы государственной регистрации автомототранспортных средств и выдачи им номерных знаков независимо от территории регистрации по месту постоянного жительства граждан. Такой порядок на первом этапе будет внедрён в одном регистрационно-экзаменационном отделе в Ташкенте, Нукусе и в областных центрах.

Дополнительно во всех регистрационно-экзаменационных отделах и не менее чем в 20 центрах государственных услуг намечено начать регистрацию (в том числе замену или выдачу нового вместо утерянного) национального водительского удостоверения независимо от территории регистрации по месту постоянного жительства.

Ещё одно предложение — создание возможности наблюдения со стороны общественности, в том числе через интернет, процесса приёма экзамена от претендентов на получение водительского удостоверения.

Проект документа об этом планируется подготовить к 1 марта.