Samsung Electronics представил новую флагманскую линию смартфонов Galaxy S21, беспроводные наушники Buds Pro и новый продукт SmartTag. Также компания объявила о возможности сделать предзаказ и получить ценные подарки.

Новая флагманская линия

Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — это инновационные мобильные устройства, раздвигающие границы возможного. Новинки станут выбором для тех, кто ищет бескомпромиссные решения, такие как передовая система камер профессионального уровня, интеллектуальный дисплей с высокой яркостью, а также мощный и быстрый процессор.

Дизайн. Линейка Galaxy S21 обладает оригинальным, смелым дизайном, который выделяет ее среди других устройств. Стильное решение Contour Cut Camera, органично вписанное в металлический корпус смартфона, притягивает взгляды своим утонченным видом.





Дисплей. Смартфоны серии Galaxy S21 могут похвастаться умным безграничным дисплеем Dynamic AMOLED 2X. Его диагональ варьируется в зависимости от модели: 6,2 дюйма у Galaxy S21, 6,7 дюйма у Galaxy S21+ и 6,8 дюйма у Galaxy S21 Ultra.

Частота обновления дисплея составляет 120Гц. Благодаря этому, пользователи смогут наслаждаться удивительно плавным и четким изображением. При этом интеллектуальный экран автоматически адаптирует частоту в зависимости от воспроизводимого контента для максимально длительной автономной работы устройства.

Камера. Одно из ключевых преимуществ линейки — передовые возможности фото- и видеосъемки. Galaxy S21 Ultra оснащен четырьмя основными камерами — сверхширокоугольной, широкоугольной и двойным телеобъективом.

Они обладают новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором, которые выдают насыщенные цветами 12-битные HDR-фотографии. Кроме того, впервые на смартфоне Galaxy можно снимать в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры.

При зумировании на Galaxy S21 Ultra не нужно беспокоиться о потере качества изображения. Стократный Space Zoom с двумя оптическими телеобъективами (трехкратным и десятикратным) обеспечивают кристально чистые снимки даже на дальнем расстоянии.

Инновации. Усовершенствованная технология Bright Night в Galaxy S21 Ultra — серьёзная инновация Samsung для съемок при слабом освещении. Благодаря улучшенному ночному режиму, снижению шумов и технологии 12MP Nona-binning даже сложные кадры — например, тускло освещенные помещения или ночные пейзажи — получится снять в отличном качестве.

Впервые на смартфоне серии S стали доступны функции инновационного пера S Pen. С ее помощью на Galaxy S21 Ultra можно рисовать, создавать заметки, редактировать фото и подписывать документы. Версия S Pen Pro предлагает расширенные возможности, например съемку групповых селфи одним кликом.





Galaxy Buds Pro

Во время трансляции компания Samsung также представила инновационные наушники Galaxy Buds Pro. Каждый наушник оснащен двумя динамиками, что обеспечивает качественное и объемное звучание. Одними из основных преимуществ являются интеллектуальная система шумоподавления ANC и водонепроницаемость по стандарту IPX7.

Новая модель наушников распознает голос и автоматически включает режим окружающего звука, во время разговора. Galaxy Buds Pro обладают функцией автоматического переключения. С её помощью наушники можно одновременно переключать между устройствами Galaxy. Новая модель является частью системы Samsung SmartThings Find, что означает, что наушники можно отслеживать с помощью сигналов Bluetooth.

Samsung Galaxy SmartTag

SmartTag — умный Bluetooth-трекер, который поможет найти нужный предмет. SmartTag можно будет прикрепить к вещам, которые часто теряются в доме и таким образом пометить их. Подключив SmartTag к смартфону по Bluetooth LE или UWB, можно будет отслеживать местонахождение помеченных вещей через приложение SmartThings. Размер трекера — 4x4x1 см, вес — 13 г.





Предзаказ нового флагмана продлится с 14 по 31 января (включительно) 2021 года. В этот период покупатели, сделавшие предзаказ на один из флагманов серии Galaxy S21 и внесшие предоплату, получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Live и трекер SmartTag. Старт продаж — 5 февраля 2021 года.

Подробнее о новой серии Galaxy S21, а также об условиях предзаказа можно узнать на официальном сайте samsung.uz.

Номер службы поддержки: 7799.

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