Центр «Стратегия развития» вынес на общественное обсуждение проект Государственной программы 2021 года «Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения». Обсуждение продлится до 27 января.
Проект госпрограммы состоит из 276 пунктов, разработанных на основе идей и предложений в послании президента Олий Мажлису 29 декабря, а также задач, обозначенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.
Направления Стратегии действий:
- совершенствование государственного и общественного строительства;
- обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;
- развитие и либерализация экономики;
- развитие социальной сферы;
- обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
В дни обсуждения также будут проводиться круглые столы и открытые диалоги с участием представителей общественности.
Обсуждение проекта Госпрограммы-2021: