Центр «Стратегия развития» вынес на общественное обсуждение проект Государственной программы 2021 года «Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения». Обсуждение продлится до 27 января.

Проект госпрограммы состоит из 276 пунктов, разработанных на основе идей и предложений в послании президента Олий Мажлису 29 декабря, а также задач, обозначенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.

Направления Стратегии действий:

совершенствование государственного и общественного строительства;

обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;

развитие и либерализация экономики;

развитие социальной сферы;

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В дни обсуждения также будут проводиться круглые столы и открытые диалоги с участием представителей общественности.

Обсуждение проекта Госпрограммы-2021:

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