В Узбекистане с июня планируется ввести ряд нововведения в сфере пенсионного обеспечения, говорится в проекте указа президента о Государственной программе 2021 года. Документ опубликован для обсуждения Центром «Стратегия развития» и движением «Юксалиш». Оставить комментарии и предложения можно по ссылкам.

Проектом предлагается установить порядок, по которому с 1 июня:

при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, когда не велась электронная база данных о зарплате и трудовом стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей без истребования каких-либо подтверждающих документов;

когда не велась электронная база данных о зарплате и трудовом стаже, без истребования каких-либо подтверждающих документов; отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным или пересчитанным пенсиям и пособиям за период свыше трех лет;

по назначенным или пересчитанным пенсиям и пособиям за период свыше трех лет; работающим предоставляется право на добровольной основе ежемесячно уплачивать из собственных доходов социальный налог для будущего пенсионного обеспечения их неработающих супругов;

для будущего пенсионного обеспечения их неработающих супругов; пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме оформляются гражданами в процессе открытия пластиковых карт в банках или через мобильные приложения без обращения в отделения внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов;

внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов; отменяется обязательство по посещению каждые шесть месяцев Пенсионного фонда получателями пенсий в безналичной форме и проведению с выездом на места мониторинга, с внедрением порядка определения утраты гражданином права на пенсию на основе электронных сведений, предоставляемых соответствующими ведомствами.

Кроме того, планируется списать задолженность по суммам излишних выплат, выявленную по результатам проверок по назначению и выплатам пенсий и пособий по состоянию на 1 января 2021 года.