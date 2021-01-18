Крупная покупка — процедура непростая, так как нужно учесть множество факторов. А благодаря сайтам бесплатных объявлений покупатель может самостоятельно подобрать нужный вариант по интересующим параметрам и договориться с продавцом без посредников. Однако, есть риск попасться на уловки аферистов, которые незаметно втираются в доверие и обещают все сделать быстро и выгодно. Эксперты OLX представили распространенные схемы мошенников при покупке имущества на вторичном рынке.

Международные мошенники

В интернете действует много мошенников, которые обманным путем стремятся завладеть деньгами пользователей. Они размещают объявления на OLX о продаже элитных автомобилей из-за границы по весьма привлекательным ценам. Условие сделки — предоплата посредством денежного перевода.

Продавец указывает сверхзаниженную цену, например 4,1 тысячи долларов США за топовую иномарку. В описании или сообщениях, чтобы замести следы, предлагает продолжить общение вне OLX. В переписке он сообщает, что машина за границей, а для ее транспортировки в Ташкент покупатель должен предоставить гарантию.

По словам мошенников, гарантией будет являться перевод суммы на имя любого человека. Оплатить покупку предлагают после завоза машины в страну. После чего мошенники отправляют ссылку на сайт для денежного перевода. Но ссылка ведет на фальшивый сайт, где мошенники получают данные карты и присваивают деньги.

Задаток или предоплата

Если продавец сразу после телефонного разговора — до осмотра жилья или машины — предлагает оставить задаток, то скорее всего это с мошенник. Как правило, после транзакции символической суммы связь с продавцом пропадает.

Также они иногда предлагают оставить задаток и написать расписку. В таких условиях расписка о получении денег пишется быстро и продавец якобы забывает указать цену продажи. После этого мошенник редактирует цену в объявлении.

В случае суда продавец сможет сослаться уже на новую стоимость, которая окажется намного выше. Покупатель вынужденно встанет перед выбором: остаться без задатка или купить имущество по завышенной цене.

Данные банковской карты

Продавцу звонит мошенник, готовый приобрести предлагаемое жилье. Проблемой является лишь то, что покупатель якобы находится в командировке, живет в другом регионе или не располагает нужной суммой.

Но ради квартиры он готов внести крупный залог на карту владельца. И вроде ничего страшного. Ведь покупатель хочет отправить деньги, а не присвоить их. Многие, успокоенные этим фактом, отправляют номер карты и даже пин-код из SMS-сообщения. Получив все данные, злоумышленники начинают распоряжаться этими средствами так, как им заблагорассудится.

Ложное описание автомобиля

При покупке авто обязательно следует проверить его состояние. Для этого лучше всего обратиться к специалистам автосервиса, которым можно доверять. Проверить необходимо кузов, двигательный отсек, багажник, салон. Нужно убедиться, что двигатель и электроника в хорошем состоянии, что машина не битая.

Квартиры с незаявленными собственниками

Бывают ситуации, когда после оформления сделки становится известно о незаявленных ранее собственниках. Мошенники все обставляют таким образом, что покупатель уверен в том, кто владелец. А по факту их может быть несколько.

В результате уйдет огромное количество сил и времени, посещая суды и доказывая свою честность.

Если вы уже столкнулись с перечисленными видами мошенничества, то необходимо обратиться в службу поддержки OLX и в правоохранительные органы.

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