Bizning Uylar Development поздравляет своих первых резидентов с удачным приобретением. Компания желает долгих и счастливых лет жизни в стенах нового дома под названием Olmazor Business City.

Несмотря на активный строительный процесс на территории жилого комплекса, первые жильцы — свыше 100 семей — уже получили ключи от своего нового дома.

Масштабное строительство крупного комплекса продолжается. Olmazor Business City занимает территорию более 23 га. На ней возводятся 28 многоэтажных жилых зданий высотой от 9 до 30 этажей.





Дома первого лота уже полностью готовы. В них ведутся отделочные работы и проводится монтаж инженерно-технических систем. Все квартиры жилого комплекса поступают в продажу с готовым ремонтом.

Огромная закрытая зеленая территория и собственная набережная вдоль берега реки — это райский уголок для любителей единения с природой. Развитая инфраструктура объекта включает в себя подземный паркинг, многочисленные прогулочные аллеи, спортивные и детские площадки, крупный шопинг-молл, разноформатные коммерческие помещения для бизнеса, ритейла и сервиса, частное медицинское учреждение, детский сад, школу и многое другое.

В ЖК Olmazor Business City покупателей ждут выгодные условия долгосрочного кредита и беспроцентной рассрочки, а также специальные предложения при условии полной оплаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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