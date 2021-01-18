Срок действия моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников планируется продлить до 31 декабря 2021 года. Это следует из проекта указа президента о Государственной программе 2021 года. Документ опубликован для обсуждения Центром «Стратегия развития».

Документом предлагается ввести обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево и кустарник 10 крупных саженцев (не менее 5-летнего возраста и высотой не менее 2 метров), не уступающих по своей ценности срубленным деревьям и кустарникам. За ними должен быть обеспечен уход в течение не менее 2 лет.

За незаконно вырубленные деревья предлагается посадка 100 саженцев с условием ухода за ними в течение 3 лет.

Министерству внутренних дел в трехмесячный срок будет поручено внести проект правительственного решения по обеспечению этих мер.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды в двухмесячный срок должен будет пересмотреть порядок возмещения нанесённого окружающей среде ущерба и широко внедрить механизмы компенсации, направленные на восстановление природы.

Мораторий был введен указом президента на срок с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2020 года. В период его действия уполномоченным госорганам запрещалось выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В ноябре прошлого года Госкомэкологии сообщал, что направил в Кабинет министров предложение о продлении моратория. О принятии правительством или президентом соответствующего решения не сообщалось.