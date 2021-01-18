Хокимы городов и районов Кашкадарьинской области, а также заместители хокима области в воскресенье направились на плановое медицинское обследование и лечение в санаторий «Чинабад Плаза» в Ташкент, сообщила пресс-служба областной администрации.

Провожая их на вокзале Карши, хоким области Зойир Мирзаев сказал: «Впервые в истории вы направляетесь на лечение… Ваше здоровье важно как для общества, так и для членов ваших семей».





Зойир Мирзаев.

С понедельника на 10-дневный срок в качестве эксперимента временно исполняющими обязанности хокимов и заместителей хокима области назначен ряд молодых людей.

Напомним слова президента Узбекистана о том, что руководители должны жить нуждами и заботами народа, Зойир Мирзаев отметил: «Если с помощью молодых руководителей мы решим хотя бы одну проблему народа, это будет большим достижением».

Временно назначенные руководители

первый замхокима области — Сардор Содикович Содиков, 1994 года рождения, руководитель негосударственного образовательного учреждения Global Education in Karshi;

заместитель хокима области — Адхам Зохид угли Тохиров, 1993, глава областного отделения Центра поддержки молодёжного предпринимательства Узбекистана;

заместитель хокима области — Темурбек Олимович Поёнов, 1993, заместитель руководителя областного управления Агентства по делам молодёжи;

заместитель хокима области — Санжар Жуманиязович Тоштемиров, 1986, доцент кафедры механизации сельского хозяйства и сервиса Каршинского инженерно-экономического института;

заместитель хокима области — Фаррух Эргаш угли Кодиров, 1993, магистрант областного филиала Ташкентского университета информационных технологий;





хоким города Карши — Жахонгир Зокирович Пулатов;





хоким города Шахрисабза — Сабрина Шухратжоновна Турсунова;

хоким Гузарского района — Рустамбек Акбар угли Йулдошев;





хоким Дехканабадского района — Адхам Алишерович Кулмаматов;

хоким Камашинского района — Шохжахон Азаматович Ахмедов;

хоким Каршинского района — Шахзод Тулкин угли Ражабов;

хоким Касбинского района — Миржалол Али угли Ахмедов;





хоким Китабского района — Ойбек Фахриддинович Камолов;

хоким Касанского района — Муроджон Баходир угли Маъдиев;

хоким Миришкорского района — Уктамжон Аъзамович Араббоев;

хоким Мубарекского района — Акмал Журакулович Рахмонов;

хоким Нишанского района — Мухриддин Бахриддинович Уткиров;

хоким Чиракчинского района — Хуршид Холмуминович Холмирзаев;

хоким Шахрисабзского района — Шахзод Шухрат угли Ғаниев;





хоким Яккабагского района — Ситора Тулкин кизи Эргашева.

Ранее мы писали, что руководители всех регионов на основе графика, утверждённого Администрацией президента, пройдут профилактический медицинский осмотр в Ташкенте.

В январе прошлого года аналогичный эксперимент проводился в Андижанской области, где более 20 представителям молодежи в возрасте до 30 лет в течение 10 дней временно исполняли обязанности хокимов городов и районов, а также заместителей главы областной администрации.