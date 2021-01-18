Хокимы городов и районов Кашкадарьинской области, а также заместители хокима области в воскресенье направились на плановое медицинское обследование и лечение в санаторий «Чинабад Плаза» в Ташкент, сообщила пресс-служба областной администрации.
Провожая их на вокзале Карши, хоким области Зойир Мирзаев сказал: «Впервые в истории вы направляетесь на лечение… Ваше здоровье важно как для общества, так и для членов ваших семей».
Зойир Мирзаев.
С понедельника на 10-дневный срок в качестве эксперимента временно исполняющими обязанности хокимов и заместителей хокима области назначен ряд молодых людей.
Напомним слова президента Узбекистана о том, что руководители должны жить нуждами и заботами народа, Зойир Мирзаев отметил: «Если с помощью молодых руководителей мы решим хотя бы одну проблему народа, это будет большим достижением».
Временно назначенные руководители
первый замхокима области — Сардор Содикович Содиков, 1994 года рождения, руководитель негосударственного образовательного учреждения Global Education in Karshi;
заместитель хокима области — Адхам Зохид угли Тохиров, 1993, глава областного отделения Центра поддержки молодёжного предпринимательства Узбекистана;
заместитель хокима области — Темурбек Олимович Поёнов, 1993, заместитель руководителя областного управления Агентства по делам молодёжи;
заместитель хокима области — Санжар Жуманиязович Тоштемиров, 1986, доцент кафедры механизации сельского хозяйства и сервиса Каршинского инженерно-экономического института;
заместитель хокима области — Фаррух Эргаш угли Кодиров, 1993, магистрант областного филиала Ташкентского университета информационных технологий;
хоким города Карши — Жахонгир Зокирович Пулатов;
хоким города Шахрисабза — Сабрина Шухратжоновна Турсунова;
хоким Гузарского района — Рустамбек Акбар угли Йулдошев;
хоким Дехканабадского района — Адхам Алишерович Кулмаматов;
хоким Камашинского района — Шохжахон Азаматович Ахмедов;
хоким Каршинского района — Шахзод Тулкин угли Ражабов;
хоким Касбинского района — Миржалол Али угли Ахмедов;
хоким Китабского района — Ойбек Фахриддинович Камолов;
хоким Касанского района — Муроджон Баходир угли Маъдиев;
хоким Миришкорского района — Уктамжон Аъзамович Араббоев;
хоким Мубарекского района — Акмал Журакулович Рахмонов;
хоким Нишанского района — Мухриддин Бахриддинович Уткиров;
хоким Чиракчинского района — Хуршид Холмуминович Холмирзаев;
хоким Шахрисабзского района — Шахзод Шухрат угли Ғаниев;
хоким Яккабагского района — Ситора Тулкин кизи Эргашева.
Ранее мы писали, что руководители всех регионов на основе графика, утверждённого Администрацией президента, пройдут профилактический медицинский осмотр в Ташкенте.
В январе прошлого года аналогичный эксперимент проводился в Андижанской области, где более 20 представителям молодежи в возрасте до 30 лет в течение 10 дней временно исполняли обязанности хокимов городов и районов, а также заместителей главы областной администрации.