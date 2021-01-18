В Ташкенте 14 января были задержаны частные предприниматели М. Д. и А. Д. во время продажи просроченных товаров с фальсифицированным сроком годности на сумму 25 млн сумов, сообщила пресс-служба Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.

Задержанные продавали просроченные соки Bliss и «Сочная долина», томатную пасту Marinelle, сгущенное молоко «Молоко с сахаром», уточняется в сообщении.

При проверке двух складов, арендуемых предпринимателями на базе «Техно инвест», были обнаружены непригодные к употреблению товары с фальсифицированным сроком годности на сумму более 2,4 млрд сумов — соки, консервы, напитки, чаи, сгущённое молоко, а также ацетон, использовавшийся при удалении срока годности.

По данному факту ведётся соответствующая проверка, добавили в управлении.