Оптовый рынок электрической энергии и природного газа появится в Узбекистане, следует из проекта указа президента о Государственной программе 2021 года. Документ опубликован для обсуждения Центром «Стратегия развития».

Для отмены монополии в обеспечении электроэнергией и газом, формирования рыночных отношений с 1 марта предлагается отменить таможенные пошлины и разрешительные документы на импорт сжиженного газа.

Кроме того, до 1 марта 2021 года планируется разработать «дорожную карту» по формированию оптового рынка для производителей и импортёров путём внедрения рыночных механизмов в сферу.

Министерству энергетики будет поручено обеспечить разработку «дорожной карты» и на первом этапе, начиная с 1 августа 2021 года, предусмотреть предоставление крупным предприятиям права закупки электрической энергии и природного газа на основе импорта.

Президент Шавкат Мирзиёе в послании парламенту 29 декабря заявлял о необходимости создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.

Ранее министр энергетики Алишер Султанов отмечал, что нынешнее состояние энергетической системы страны — это и советское наследие, и бездействие самого Узбекистана в течение последних 30 лет.

Согласно данным Государственного комитета по статистике за январь-ноябрь 2020 года, производство газа в Узбекистане снизилось на 10,3 миллиарда кубометров, или 18,6%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 55,2 млрд до 44,9 млрд кубометров. При этом производство электроэнергии выросло на 3,5% — с 55,5 миллиарда до 57,4 миллиарда кВт·ч.