За 2020 год по 1148 уголовным делам к ответственности привлечены 1723 должностных лица, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. За 2019 по 994 уголовным делам к ответственности привлекались 1339 должностных лиц.

Из них 9 должностных лица являются сотрудниками республиканских, 45 — областных и 1669 — районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Привлеченные к уголовной ответственности совершили такие преступления, как:

хищение чужого имущества путём присвоения и растраты — 835 лиц (в 2019 году — 660);

мошенничество — 227 (167);

получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве — 132 (127);

злоупотребление должностными полномочиями — 58 (47);

превышение должностных полномочий — 31 (25);

должностная халатность — 25 (22);

должностной подлог — 16 (11);

другие преступления — 399 (280).

В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинён ущерб в размере 500,1 млрд сумов, из них взыскано 355,7 млрд сумов (71%). В 2019 году ущерб составлял 1,8 трлн сумов, было взыскано 1,7 трлн сумов (94,1%).