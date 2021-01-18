Дети из аула «Кизилузек» Чимбайского района Каракалпакстана добираются до школы, расположенной на расстоянии 8 км, пешком, на ослах и на велосипедах. Об этом сообщил Kun.uz.
Журналист издания опубликовал видеоролик, на котором он беседует с тремя школьниками. Один из них идёт пешком, двое других — на ослах. По их словам, они преодолевают расстояние от махалли до школы за 1,5 часа.
Позже журналист Шухрат Саидахмадов уточнил, в ауле «Кизилузек» проживает 70 семей, и в школу ходят приблизительно 150 детей. Он начал сбор средств, чтобы приобрести им велосипеды.
21 декабря Айбек Тажетдинов, 7 ноября назначенный хокимом Чимбайского района, подписал контракт на приобретение автомобиля Equinox (Mosaic Black Metallic) за 349 млн сумов.
Пресс-секретарь хокимията Наргиза Толибоева сообщила «Газете.uz», что «деньги на покупку Equinox не были перечислены, и автомобиль не поступил». В настоящее время у хокима Captiva.
На вопрос, будут ли принятие какие-либо меры, чтобы облегчить путь детей до школы, в пресс-службе заявили, что в Чимбайском районе нет аула «Кизилкетген» (так махалля была ошибочно названа в первом сообщении Kun.uz). «Я не могу предоставить какую-либо информацию, поскольку у нас такой махалли нет. Возможно, такая махалля есть в другом районе», — сказала Наргиза Толибоева.
Ravshan Sultanov
Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах.
Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей.
Крах образования — это крах нации.
Вазген Ксеракопян
Круто. Видите ли у них такой махалли нет. А где то же она есть. И есть дети на ослах и пешком по часу в школу ходящие. И есть хокимы и министры которые в первый же месяц покупающие машины и делающие новый ремонт с техникой себе в кабинет. Много раз писали про это. Результат — НОЛЬ!!! Первым делом всё себе любимым. А народ, что народ. Главное чтоб платил налоги и молча ходили дальше пешком. Ну или на ослах.
Татьяна
Оба-на!!! Сразу улетучилась махалля! И ни каких проблем у хокимията! И ни чего хокимият не знает, и не понимает.
Shamil Absalyamov
Очень контрастно, реалии современноно Узбекистана. Бай и батрак.