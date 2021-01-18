Дети из аула «Кизилузек» Чимбайского района Каракалпакстана добираются до школы, расположенной на расстоянии 8 км, пешком, на ослах и на велосипедах. Об этом сообщил Kun.uz.

Журналист издания опубликовал видеоролик, на котором он беседует с тремя школьниками. Один из них идёт пешком, двое других — на ослах. По их словам, они преодолевают расстояние от махалли до школы за 1,5 часа.

Позже журналист Шухрат Саидахмадов уточнил, в ауле «Кизилузек» проживает 70 семей, и в школу ходят приблизительно 150 детей. Он начал сбор средств, чтобы приобрести им велосипеды.

21 декабря Айбек Тажетдинов, 7 ноября назначенный хокимом Чимбайского района, подписал контракт на приобретение автомобиля Equinox (Mosaic Black Metallic) за 349 млн сумов.

Пресс-секретарь хокимията Наргиза Толибоева сообщила «Газете.uz», что «деньги на покупку Equinox не были перечислены, и автомобиль не поступил». В настоящее время у хокима Captiva.

На вопрос, будут ли принятие какие-либо меры, чтобы облегчить путь детей до школы, в пресс-службе заявили, что в Чимбайском районе нет аула «Кизилкетген» (так махалля была ошибочно названа в первом сообщении Kun.uz). «Я не могу предоставить какую-либо информацию, поскольку у нас такой махалли нет. Возможно, такая махалля есть в другом районе», — сказала Наргиза Толибоева.