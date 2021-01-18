Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал не вводить требования о наличии сертификатов о вакцинации от COVID-19 для международных поездок. Об этом говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
Эксперты объяснили, что эффективность вакцин в уменьшении циркуляции инфекции полностью не изучена, а доступ к ним остаётся ограниченным.
«Наличие подтверждения вакцинации не должно освобождать лиц, совершающих международные поездки, от соблюдения других мер снижения риска на транспорте», — добавили в комитете.
Комитет выступил также с рекомендациями в отношении новых штаммов коронавируса: эксперты призвали расширить молекулярное тестирование и генетическое секвенирование для выявления мутаций, а также создать общедоступную базу данных.
Кроме того, эксперты предложили разработать стандартизированную систему наименования штаммов, чтобы не допустить их привязки к географическому местоположению. Работа в этом направлении уже ведётся.
Slava K
Посмотрим, прислушаются ли к ВОЗ посольства США, Германии, Израиля, Кореи и Японии в нашей стране.
Дело даже не в ограничении права на поездки из-за отказа вакцинироваться, дело в том, что ИМЕННО для Европы и США нужна ПФАЙЗЕР вакцина. А если вас вакцинировали китайской вакциной или “спутником“ — не видать вам заветного шенгена.. Это очень расстраивает!