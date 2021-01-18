Узбекистан — у каждого человека страна ассоциируется по-своему. Для команды Bright Uzbekistan быть частью Узбекистана — это не просто сиять, но быть именно тем светлым освещением, которое стремится показать все возможности и перспективы страны.





Bright Uzbekistan — это специализированный отраслевой журнал. Он включает хронику инвестиционных проектов, аналитические статьи о компаниях и их руководителях, справочные материалы по актуальным вопросам развития экспорта и импорта, а также анализ экономической деятельности Узбекистана.

Журнал содержит эксклюзивные интервью с государственными служащими республики, а также бизнесменами и предпринимателями. Его главная цель — популяризация делового потенциала страны в мире, расширение и укрепление внешнеэкономических связей.

Миссия Bright Uzbekistan — поднять и укрепить позитивный имидж местных экспортеров, а также привлечь внимание потенциальных иностранных инвесторов в проекты Узбекистана.





Целевая аудитория журнала — объекты предпринимательства разного уровня: от малого бизнеса до крупных холдингов в республике и за ее пределами, органы государственной власти и международных инвестиционных структур, экономисты, аналитики и специалисты по внешнеэкономической деятельности.

Bright Uzbekistan планируется распространять на бортах самолетов авиакомпании Uzbekistan Airways и высокоскоростных поездах Afrosiyob. Также журнал будет представлен в отелях, шоурумах Ассоциации экспортеров Узбекистана, посольствах республики в странах СНГ, Европы, Азии и США и на международных выставках.





Генеральным спонсором проекта является AKFA Group. Компания восхищает своей многолетней историей. Она проделала колоссальный путь, чтобы стать одной из ведущих компаний в стране.

AKFA Group не останавливается на достигнутом и ставит перед собой смелые цели. Например, комплекс BENKAM расширяет производственную базу и ставит цель увеличить производственную мощность до 100 тысяч тонн в год.

Bright Uzbekistan нацелен на создание интересных, насыщенных и информативных материалов. Журнал содержит эксклюзивные интервью с государственными служащими Узбекистана, бизнесменами и предпринимателями.

Подготовка к публикации первого номера идет полным ходом. Bright Uzbekistan приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству всех, кто хочет вывести собственный бизнес на качественно новый уровень: укрепить имидж компании, найти новых зарубежных партнеров и расширить географию поставок своей продукции.

Спонсорами проекта являются Dream City Development и Arment Construction Chemicals.

Девелопер Dream City специализируется на создании высококлассных объектов недвижимости. Компания стремительно развивается и занимает одну из ведущих позиций на рынке недвижимости Узбекистана.

Компания Arment Construction Chemicals — один из крупнейших производителей высококачественной бетонных и цементных добавок. Продукция реализуется по всему Узбекистану на крупных государственных и частных объектах.

Информационной поддержкой проекта является компания Ahadmix Group. Она специализируется на аренде и продаже светодиодных экранов. Компания является одной из ведущих в Ташкенте. Ahadmix осуществляет техническое обслуживание мероприятий на высоком уровне.

Журнал выпускается на узбекском, русском и английском языках.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:(+998) 90−011−00−00.

Сайт: buzb.uz

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