В Ташкенте задержан руководитель авиакассы «Хумо транс» К. Е., обещавший подготовить поддельные документы о болезни для выезда граждан в условиях пандемии в Россию на лечение, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Мужчина был задержан 13 января сотрудниками Управления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями Главного управления уголовного розыска МВД и СГБ при получении 1450 долларов от гражданина М. З.

Следствие установило, что К. Е. таким методом обманул ещё 79 лиц, взяв с каждого по 1200 долларов, общая сумма составила 94,8 тысячи долларов.

Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило в отношении К. Е. уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса с применением меры пресечения в виде ареста.