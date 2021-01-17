Примерно в 1:05 в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 552 км в юго-восточном направлении от Ташкента, составила 5,8, глубина — 200 км.

Сила подземных толчков в Ташкенте составила 2−3 балла, в Намангане (516 км от эпицентра) — 2 балла, Андижане (506 км) — 2 балла, Фергане (451 км) — 2 балла, Гулистане (479 км) — 2 балла, Джизаке (477 км) — 2 балла, Самарканде (482 км) — 2−3 балла, Бухаре (658 км) — 2 балла, Термезе (312 км) — 3 балла, Карши (505 км) — 2 балла, Навои (613 км) — 2 балла.