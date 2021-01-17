Хокимы областей Узбекистана поэтапно выходят в краткосрочный отпуск для прохождения профилактического медицинского осмотр на основе графика, утверждённого Администрацией президента, сообщил источник «Газеты.uz» в одной из областных хокимиятов.

Эркинжон Турдимов.

9 января хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов вышел в краткосрочный отпуск для восстановления здоровья.

Гофуржон Мирзаев.

17 января хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев также отправился в краткосрочный отпуск для прохождения медицинского обследования и лечения.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Сырдарьи, отпуск не связан с состоянием здоровья хокима. В течение 10 дней Гофуржон Мирзаев будет проходить профилактическое медицинское обследование.

«На основе графика, утверждённого Администрацией президента, поэтапно, в течение 10 дней пять хокимов, а потом следующие 10 дней ещё пять хокимов, а также руководители секторов, заместители хокимов пройдут профилактический медосмотр», — заявил уточнил «Газеты.uz».

В начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также находился в краткосрочном трудовом отпуске.

Напомним, хокимы проходят обследовании в Главном медицинском управлении при Администрации президента в Ташкенте, где, согласно действующему законодательству, состоят на учёте.