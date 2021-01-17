Новый для столицы формат коммерческой недвижимости в торговом квартале Alfraganus располагает на своей территории все необходимые условия для владельцев бизнеса, инвесторов и арендаторов.

Почему Alfraganus — это инновационный проект

Масштаб. На территории проекта разместится 524 помещения для любого вида коммерческого бизнеса. Площадь помещений варьируется от 32 до 3030 кв. м. Это делает возможным размещение разных категорий бизнеса: от аптеки и магазина парфюмерии до автосалона и гипермаркета.

Фасады. На территории проекта предусмотрено несколько типов фасадного оформления. В зависимости от специфики бизнеса можно приобрести помещение с панорамным остеклением, декорированным жидким травертином, кирпичной кладкой или фибробетоном.





Зонирование. Торговый квартал Alfraganus разделен на зоны по типу предоставляемых услуг: кафе и рестораны, одежда и обувь, детские товары, мелкая электроника и бытовая техника и так далее. Согласно мировой практике, такое разделение положительно сказывается на качестве циркуляции посетителей по территории.

Паркинг. Круговая парковка торгового квартала рассчитана на 1,5 тысячи автомобилей. Такое расположение делает шопинг и проведение досуга более комфортным и приятным. Также это исключает долговременный поход от парковки до территории торгового квартала.

Аренда. Инвесторам, которые приобретают помещения для арендного бизнеса, подразделение Alfraganus Academy делает выгодное предложение. Они могут купить коммерческие помещения с готовыми арендаторами и исключить возможность простоя бизнеса. Арендаторы, заинтересованные в присутствии на территории торгового квартала, уже сейчас могут выбрать подходящее помещение и оставить за собой право аренды на момент старта продаж.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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