«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов из сухофруктов.

Итальянская кростата





Кростата — итальянский открытый пирог с начинкой. Такой домашний пирог украсит любой стол и будет отличным дополнением к чаепитию.

Мясной рулет с сухофруктами





Мясной рулет с сухофруктами готовится быстро и просто. Сухофрукты придают мясу нежный сладковатый вкус и сочность.

Апельсиновая гранола





Этот рецепт гранолы удивит необычным апельсиново-ореховым сочетанием и зарядит энергией на весь день. Приготовив гранолу заранее, не придётся тратить много времени чтобы позавтракать вкусно, сытно и самое главное полезно.

Компот из сухофруктов





Вкусный, словно из детства, компот из сухофруктов. Весь объём питательных и полезных веществ, которым напитала природа фрукты, в процессе варки перейдёт в воду, и вот в стакане уже кладезь питательных веществ, витаминов и минералов.

Тушёная говядина с черносливом





Говядина с черносливом станет лучшим выбором для семейного ужина или праздничного обеда. Сухофрукты придают вкусу новые нотки и делают блюдо более пикантным и выразительным.

Витаминный микс из орехов и сухофруктов





Витаминный коктейль из орехов, кураги, мёда, лимона, изюма и чернослива. На приготовление этого лакомства не понадобится много времени и сил.

Рисовая каша с сухофруктами и яблоком





Рисовая каша может быть не только сытной и полезной, но и вкусной. Это блюдо — идеальный вариант для завтрака: быстро, вкусно и энергия на весь день.

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