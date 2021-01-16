Генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) назначен Даврон Бахтиярович Туляганов. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, сообщила пресс-служба Минздрава.

Даврон Туляганов в течение многих лет занимал различные должности в системе РНЦЭМП. В 2016—2017 годах исполнял обязанности заместителя главного врача научного центра, а до нынешнего назначения был директором Джизакского областного филиала РНЦЭМП.

В Минздраве отметили, что в структуру объединенной службы экстренной помощи входят РНЦЭМП, 13 областных филиалов центра, 176 отделений экстренной помощи районных и городских медицинских объединений, более 2400 бригад скорой помощи, санитарно-авиационная служба и оперативные бригады медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, должность главы РНЦЭМП была вакантной с ноября прошлого года после назначения его директора Абдухакима Хаджибаева министром здравоохранения Узбекистана.