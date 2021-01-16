В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой говорится, что в строящемся в Навои спортивном комплексе обрушилась плита, предназначенная для кровельного покрытия. Также из видео следует, что использованный стройматериал производится в самом регионе.

В пресс-службе ассоциации «Узпромстройматериалы» прокомментировали данные сообщения и заявили, что совместно с хокимиятом Навоийской области была проведена соответствующая проверка.

Выяснилось, что на сегодняшний день материалы данного типа, производимые и поставляемые в строительные объекты субъектами предпринимательства из Навои, не соответствуют зафиксированной в видеозаписи продукции, следует из заявления ассоциации.

Также было отмечено, что в настоящее время в регионе не ведется указанное в видеоролике строительство, промышленные предприятия не поставляли стройматериалы указанного вида.