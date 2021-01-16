В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой говорится, что в строящемся в Навои спортивном комплексе обрушилась плита, предназначенная для кровельного покрытия. Также из видео следует, что использованный стройматериал производится в самом регионе.
В пресс-службе ассоциации «Узпромстройматериалы» прокомментировали данные сообщения и заявили, что совместно с хокимиятом Навоийской области была проведена соответствующая проверка.
Выяснилось, что на сегодняшний день материалы данного типа, производимые и поставляемые в строительные объекты субъектами предпринимательства из Навои, не соответствуют зафиксированной в видеозаписи продукции, следует из заявления ассоциации.
Также было отмечено, что в настоящее время в регионе не ведется указанное в видеоролике строительство, промышленные предприятия не поставляли стройматериалы указанного вида.
Galina Ahmalenko
Ну надо же.. А откуда же взялась такая бетонная плита? Сама по себе прилетела из другой области или кто то дома кустарным способом научился изготавливать такие не маленькие плиты???
Кондюкова Марина Викторовна
Вух! Контрафактные материалы для контрафактной стройки! До чего же у нас богатеи безголовые, столько денег на ветер кто-то выкинул! А узнать кто, что и на основании чего строит времени не хватило? Просто совершенство в расследовании! Уж не позорьте свою страну, выясните всё до конца и примите меры, желательно самые жёсткие, чтобы другим неповадно было. Срам, да и только.