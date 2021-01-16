Президент Палестины Махмуд Аббас в пятницу издал указ о проведении всеобщих выборов, которые состоятся впервые за последние 15 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство WAFA.

Выборы в Законодательное собрание состоятся 22 мая, выборы президента пройдут 31 июля.

По результатам выборов в Законодательное собрание будет сформирован 120-местный парламент. Голосование пройдет как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.

Депутаты также станут членами Палестинского национального совета, формирование которого должно завершиться 31 августа.

Выборы в Национальный совет по линии Организации освобождения Палестины будут проводиться в тех странах, где живут палестинские общины.

Последние всеобщие выборы в Законодательное собрание состоялись в 2006 году, на них победило движение ХАМАС. Выборы президента, на которых победил Махмуд Аббас, состоялись в 2005 году.