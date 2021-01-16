Правительство Нидерландов подало в отставку на фоне скандала с пособиями по уходу за детьми, пишет The Guardian.

В прошлом году налоговая служба страны ошибочно обвинила 26 тысяч семей в мошенничестве при подаче заявлений на получение пособий, потребовав их вернуть деньги, выделенные с 2012 года.

Около 10 тысячам семей пришлось вернуть в некоторых случаях десятки тысяч евро, что привело к безработице, потере жилья, разводам и другим проблемам.

Кроме того, налоговый орган признал, что минимум 11 тысяч человек были подвергнуты особой проверке из-за их этнического происхождения или двойного гражданства, что послужило поводом для обвинений властей в расизме.

Премьер-министр Марк Рютте признал, что действия правительства не соответствовали стандартам на протяжении всего этого дела. «Ошибки были совершены на всех уровнях государства, в результате чего тысячи родителей были подвергнуты ужасной несправедливости», — сказал он.

Отставка произошла незадолго до выборов, которые назначены на 17 марта. До этого кабинет Марка Рютте будет временно исполнять обязанности.