Правительство Нидерландов подало в отставку на фоне скандала с пособиями по уходу за детьми, пишет The Guardian.
В прошлом году налоговая служба страны ошибочно обвинила 26 тысяч семей в мошенничестве при подаче заявлений на получение пособий, потребовав их вернуть деньги, выделенные с 2012 года.
Около 10 тысячам семей пришлось вернуть в некоторых случаях десятки тысяч евро, что привело к безработице, потере жилья, разводам и другим проблемам.
Кроме того, налоговый орган признал, что минимум 11 тысяч человек были подвергнуты особой проверке из-за их этнического происхождения или двойного гражданства, что послужило поводом для обвинений властей в расизме.
Премьер-министр Марк Рютте признал, что действия правительства не соответствовали стандартам на протяжении всего этого дела. «Ошибки были совершены на всех уровнях государства, в результате чего тысячи родителей были подвергнуты ужасной несправедливости», — сказал он.
Отставка произошла незадолго до выборов, которые назначены на 17 марта. До этого кабинет Марка Рютте будет временно исполнять обязанности.
Nir Avenir
Где то в одной стране слышен ехидный смех некоторых чиновников которым доверили выдачу пособий :))))
Кондюкова Марина Викторовна
Мдаааа, Голландия и так одна из “пожилых“ стран. Уж с их законами и так дети редко рождаются и полноценные семьи не часто создаются и сохраняются, а тут такое.. Думаю, что это не было ошибкой, это так похоже на геноцид.
Mirvays
Вот так дела я в шоке сказать нечего..