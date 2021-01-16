Жилой комплекс Manzara предлагает стать владельцем готового жилья с высококачественным ремонтом на выгодных условиях. Гибкое ипотечное кредитование предполагает срок выплат до 20 лет и привлекательную процентную ставку — 18% годовых.

Manzara — это современный тип семейного жилого комплекса, сочетающего в себе все преимущества развитой социальной инфраструктуры. ЖК представлен 12 многоэтажными домами. Они расположены на масштабной облагороженной территории, предназначенной для частного пользования всех жильцов.





Закрытые внутренние дворы без автомобилей, детские площадки и спортивные зоны, прогулочные аллеи, собственный надземный паркинг, охраняемая территория — все это сделано для максимально комфортной жизни владельцев на территории комплекса.

Высокие темпы строительства позволяют в значительной мере сократить сроки строительного процесса. Уже летом 2021 года первые владельцы смогут въехать в свои готовые квартиры с ремонтом и полноценно жить в них.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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