Компания Huawei в Узбекистане запустила дата-центр в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства с целью цифровизации образовательных учреждений в стране.

Huawei серьёзно относится к исполнению корпоративной социальной ответственности. Компания задалась целью внедрять инновационные цифровые технологии в сферу образования в Узбекистане. Совместно с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) Huawei запустил дата-центр, заложив платформу для последующего применения систем умного университета и кампуса. Этот проект продолжает тренд в реализации построения центров обработки данных (ЦОД) модульного формата.

Модульный формат ЦОД эффективен за счет сниженного потребления электроэнергии. Такое преимущество обеспечивается расположением оборудования в герметичном шкафу с интеллектуальной системой охлаждения. Она контролирует потребление нужного количества энергии в определенные промежутки времени.

За счет внедрения единой системы управления модуля мониторинг осуществляется на интуитивной основе через стандартное терминальной устройство. Благодаря этому IT-специалисту проще производить эффективное обслуживание всего дата-центра. Здесь также предусмотрена система «горячей замены», что позволяет обеспечить непрерывную работу всех систем умного института даже при замене и дополнении оборудования.





«2021 год был объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, что напрямую связано с поддержкой молодых талантов и цифровизацией системы образования в республике. Компания Huawei уже много лет сотрудничает с ТИИИМСХ, начиная с открытия первого умного класса в академическом лицее International House Tashkent при институте и заканчивая реализацией пилотного проекта по внедрению интеллектуальной доски CloudLink Board в систему образования в условиях пандемии в мае 2020 года. Цифровизация любой сферы деятельности, как и само построение цифровой экономики, начинается с заложения фундамента в виде укрепления ИКТ-инфраструктуры. Своевременным решением стала безвозмездная передача оборудования для построения локального дата-центра. На его базе ТИИИМСХ сможет реализовать свои дальнейшие планы по организации умного института и умного кампуса. Развертывание всех последующих приложений необходимых институту для обеспечения своей деятельности, а также хранение и обработка данных научно-исследовательских проектов и работ будет осуществляться за счет мощностей предоставленного ЦОД", — отметил глава корпоративных коммуникаций Huawei Uzbekistan Даврон Азизов.





В 2020 году компания осуществила ряд социальных и обучающих проектов. Huawei предоставил оборудование для цифровизации двух школ Ташкента, представил образовательный проект для студентов IT-учреждений Seeds for the Future и провел совместный конкурс с университетом журналистики и массовых коммуникаций «ИКТ-обозреватель Узбекистана». Также компания сотрудничала с общественным фондом Ezgu Amal и участвовала в инициативе по озеленению дна Аральского моря совместно с UNDP Uzbekistan.

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