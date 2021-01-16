Хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов избежал увольнения, пообещав выполнить поставленные президентом задачи в течение трех месяцев. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече в Юнусабадском районе в пятницу, передает корреспондент «Газеты.uz».

На встрече обсуждалась новая система работы в разрезе 63 махаллей Юнусабадского района, за которыми закреплены коммерческие банки.

Специальная рабочая группа изучила уровень развития, существующие проблемы и возможности махаллей. Заместители премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров представили комплексную программу развития Юнусабадского района на 2021−2022 годы, которая включает инвестиционные проекты, меры по созданию рабочих мест и увеличению доходности местного бюджета, развитию инфраструктуры и другие.

Аналогичную систему работы планируется внедрить в махаллях других районов Ташкента. Говоря об этом, президент заявил, что думал об увольнении хокима Чиланзарского района Сарвара Махаметова, но тот пообещал выполнить поставленные задачи в течение трех месяцев.

«Я дал поручение хокиму Чиланзарского района, останется он или нет. Я хотел его освободить от должности, но он, умоляя, заявил, что справится за три месяца», — рассказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев хвалил Сарвара Махаметова и выступал его «адвокатом».

«Он должен сказать, что изменилось в Чиланзаре по телевизору, жители должны сказать. Понятно или нет? Мне не нужна похвала, не нужно быть адвокатом кому-то», — заявил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к хокиму столицы.

В августе хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокимам пяти районов столицы, включая главу Чиланзарского района, за «многочисленные жалобы населения во время пандемии и несвоевременное выполнение поставленных задач».

Сарвар Тошматович Махаметов возглавляет Чиланзарский район с октября 2018 года.