Хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов избежал увольнения, пообещав выполнить поставленные президентом задачи в течение трех месяцев. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на встрече в Юнусабадском районе в пятницу, передает корреспондент «Газеты.uz».
На встрече обсуждалась новая система работы в разрезе 63 махаллей Юнусабадского района, за которыми закреплены коммерческие банки.
Специальная рабочая группа изучила уровень развития, существующие проблемы и возможности махаллей. Заместители премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров представили комплексную программу развития Юнусабадского района на 2021−2022 годы, которая включает инвестиционные проекты, меры по созданию рабочих мест и увеличению доходности местного бюджета, развитию инфраструктуры и другие.
Аналогичную систему работы планируется внедрить в махаллях других районов Ташкента. Говоря об этом, президент заявил, что думал об увольнении хокима Чиланзарского района Сарвара Махаметова, но тот пообещал выполнить поставленные задачи в течение трех месяцев.
«Я дал поручение хокиму Чиланзарского района, останется он или нет. Я хотел его освободить от должности, но он, умоляя, заявил, что справится за три месяца», — рассказал Шавкат Мирзиёев.
Глава государства сообщил, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев хвалил Сарвара Махаметова и выступал его «адвокатом».
«Он должен сказать, что изменилось в Чиланзаре по телевизору, жители должны сказать. Понятно или нет? Мне не нужна похвала, не нужно быть адвокатом кому-то», — заявил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к хокиму столицы.
В августе хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокимам пяти районов столицы, включая главу Чиланзарского района, за «многочисленные жалобы населения во время пандемии и несвоевременное выполнение поставленных задач».
Сарвар Тошматович Махаметов возглавляет Чиланзарский район с октября 2018 года.
Наргиза Нуритдинова
Интересно с каким поручение хоким Чиланзарского района не справился?
Артур Юсупов
всех их надо поснимать. а не менять местами. в одно месте не справился, в другое ставят. опг. один другого покрывает, защищает.
Hurshid Maksumov
если там всё так тяжело и плохо, чтож тогда они умоляют, что бы остаться
Nir Avenir
То что не сделано за 2 года, сделает за 3 месяца… мда однако.
Don Rum
не исправиться он, увольняйте, деревья как рубили так и рубят, дороги разбиты и не ремонтируются, тротуаров вообще нет практически калдобины, только пихается везде точечная застройка между домами комерческих домов с вырубкой деревьев, разметка на дорогах нету, ул. Домбробад -Чиланзар как после бомбёжки, возле выхода на ул. Мукими вообще окопы на дороге, на ул. Чопоната перекрёсток с Ул Арнасай срубили большие здлровые чинары возле новостройки, участок ул. Арнасай от ул. Чопонота до МКД вообще не ремонтировалась со времён Брежнева.
Серый
Нечего церемониться с ними.
И да, как этот хоким собирается за 3 месяца сделать то, чего он не делал все время своего пребывания в должности? Мухтарам президент, а заодно и хоким Чиланзарского района, будьте так добры, посетите Алгоритм. Проедьте по отрезку дороги от перекрестка Бета-чай до перекрестка Мухлисы. Посмотрите на состояние дорожного полотна. А заодно попробуйте перейти дорогу в районе супермаркета Зархал, вам не удастся этого сделать. А все потому, что ГАИ тут отродясь не бывало, а водители, все, просто забивают на знак “пешеходный переход“, может тогда вы соищволите установить тут светофор пешеходный.
Don Rum
За год до пандемии ковид-19 скатался я как то на денёк в Чимкент и я был паражён как красив стал город с последнего моего посещения 15 лет назад. Сразу со въезда в город я был удивлен ровными дорогами, клумбами с цветами и аккуратными тротуарами, понятные информативные указатели, всё красиво и чисто. И это не Столица и не центр города, это окраина периферийного городка Казахстана, причём я с удовольствие прогулялся в сторону от основных дорог вглубь кварталов и картина там аналогичная. У нас такое только в центре города и то вдоль главных магистралей. При этом товары в магазинах дешевле чем у нас и деревьев много везде вдоль улиц, внутри кварталов, всё зелено (летом ездил) и приятно. Уезжать не хотелось. (((
Андрей Андреев
Вчера вдоль центральных улиц Чиланзарского района наводили блеск, таким образом как всегда “ пустили пыль в глаза“, зато во дворах грязь, опавшие листья лежат с осени прошлого года и земля уже впитала в себя токсическик частицы которые за лето собираются на листьях. Пакеты с мусором валяются и гниют между домами и в арыках, многие жильцы не доносят мусор до мусоросборочных пунктов а инспектора по профилактике (участковые) никак не реагируют на это, хотя статья 161 КоАО РУз. подведомственна именно им.
айбек исаков
Хокима Чиланзарского района давно нужно было уволить, при нём перестали нармально работать махалинские комитеты жители недовольны.
Flyer
“представили комплексную программу развития Юнусабадского района на 2021−2022 годы, которая включает инвестиционные проекты, меры по созданию рабочих мест и увеличению доходности местного бюджета, развитию инфраструктуры и другие.“
а можно хоть одним глазком глянуть на эту содержание этой программы?