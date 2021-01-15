Приобретение недвижимости — основательное решение в жизни каждого человека. Но только немногие имеют опыт в этой области. Сведения явно рекламного характера на сайтах застройщиков не всегда помогают с выбором квартиры. А поиск информации о новостройках на специальных форумах занимает много времени.

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Yangiuylar.uz — это каталог, в котором представлены все новостройки Ташкента. Здесь можно посмотреть предложения в строящихся и завершенных жилых комплексах столицы.

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Цена квартиры играет большую роль. Быстро найти жилье по нужной стоимости можно через специальный фильтр цен за квадратный метр. Это поможет сразу же выделить новостройки, которые вписываются в бюджет. Такой удобный фильтр облегчит поиск оптимальной недвижимости по необходимой стоимости.

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Yangiuylar.uz — удобный помощник в поиске и выборе первичного жилья в Ташкенте.

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