15 и 16 января погоду по Узбекистану будет определять поле пониженного давления. С такой ситуацией ожидается вынос очень сухого и тёплого воздуха с зарубежного юга, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха днём прогреется до +15…+20 градусов, по югу — до +22 градусов, в ночные часы — 0…+5 градусов. Эти показатели превысят климатическую норму на 10−12 градусов, отметили синоптики.

В воскресенье на территорию страны с районов Каспийского моря будут выходить облачные массивы, с которыми ожидается уплотнение облачности и понижение дневной температуры воздуха до +13…+16 градусов, ночью останется в пределах 0…+5 градусов.

В эти дни по горным районам страны объявлена лавинная опасность.

«Однако это потепление ещё не весна. На следующей неделе вновь похолодает», — подчёркивается в сообщении.