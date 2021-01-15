В июле 2019 года президент подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью». В июне 2020 года был также подписан указ «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии». Это открыло новую страницу для АО «Узтрансгаз».

Компания является единым оператором, по приобретению природного газа у организаций по добыче и переработке газа, для его дальнейшей транспортировки, в том числе экспорта и импорта.

Сегодня в составе АО входят 14 подразделений, где работают более 8000 сотрудников.

В 2020 году около 40 млрд кубометров природного газа было поставлено потребителям.

За 2020 год были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 194,1 км магистральных трубопроводов. В соответствии с современными требованиями реконструирован ряд газораспределительных станций, а также построены новые: «Уртасарай», «Учтом» и «Бозатов». По назначенному плану действий ежегодно проводится ремонт агрегатов компрессорных станций.

В состав «Узтрансгаза» входят 14 подразделений, где работают более восьми тысяч сотрудников. Каждое из них внесло существенный вклад в развитие отрасли по всей стране.





Ташкентское управление магистральных газопроводов (Ташкентское УМГ) ведет строительство дополнительной сети (лупинга) на расстоянии 25 км от газопровода «Ахангарон-Пунгон». Она обеспечит стабильную поставку природного газа в Ферганскую долину.

Каганское УМГ заменило около 50 км труб диаметром 720 мм на новые диаметром 1020 мм.

В мае Самаркандский УМГ проложил магистральный газопровод «Джаркок-Бухара-Самарканд-Ташкент» через Карадарью. Заменены 12 опор, поддерживающих проход, а также усилен воздушный проход трубы.

Компания провела инвентаризацию кадастровых данных. По итогам, в национальную геоинформационную систему были внесены все объекты газотранспортной системы, расположенные по республике.





Еще одним важным шагом стало внедрение автоматизированной системы контроля учета газа. Она помогает вести в онлайн-режиме учет газа, поступающего от добывающих компаний и поставляемого потребителям. Также системой учитывается газ в подземных газохранилищах.

Одна из актуальных проблем в современном мире — это борьба с коррупцией. В целях обеспечения прозрачности закупок были учтены и внедрены рекомендации, а также требования стандартов Азиатского банка развития. В итоге создана новая централизованная система закупок.

В обществе поэтапно внедряется система комплаенс-контроля. Как показывает международный опыт, это эффективный инструмент по пресечению коррупции.

Рост численности населения, промышленности, строительство многоэтажных домов и социальных объектов требуют реформ в газотранспортной системе. Поэтому «Узтрансгаз» разработал проект по её модернизации, которым в 2021 году предусмотрен капитальный ремонт, реконструирование и строительство газопроводов протяженностью более 400 км.





Для выполнения данного мероприятия более 400 сварщиков из десяти организаций, занимающихся строительством газопроводов, уже проходят сертификацию. Навыки участников оцениваются на основе разработанной технической карты по технологии сварки. К процессу аттестации также планируется привлечь опытных иностранных специалистов. Около 600 специалистов, показавшие наилучшие результаты, примут участие в строительстве магистральных газопроводов в 2021 году.

В 2021 году «Узтрансгаз» направит все свои возможности для дальнейшего реформирования газотранспортной системы и обеспечения потребителей природным газом.

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