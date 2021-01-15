UzReport TV выпустил репортаж, в котором сообщил, что оператор телеканала Фаёз Бахтиёров подвергся нападению двух мужчин во время съёмки одного из выпусков передачи No comment прошлой осенью.

Инцидент произошёл 13 сентября 2020 года, когда съёмочная группа телеканала вместе с инспектором ГУБДД Кахрамоном Худайбергеновым снимала место дорожно-транспортного происшествия по улице Мукими Чиланзарского района Ташкента. Двое агрессивно настроенных мужчин, не имеющих прямого отношения к аварии, подошли к оператору, стали оскорблять и угрожать ему, мешая съёмке, и разбили видеокамеру.

Фаёз Бахтиёров обратился в органы внутренних дел с просьбой возбудить иск против мужчин. 23 сентября Чиланзарский районный административный суд вынес решение по этому делу, из которого следует, что нарушители оплатили штраф. Как уточнили «Газете.uz» в UzReport TV, телеканал получил копию решения суда в конце ноября, после чего обжаловал его в кассационном порядке. Официального ответа пока нет.

«В деле говорится, что, когда я шёл по улице, двое граждан напали на меня, драка описана как уличное хулиганство. Но меня это не устраивает. Потому что в своём заявлении я писал, что мне угрожали во время выполнения служебных обязанностей, разбили камеру», — рассказал работник телеканала.

Изложение дела полностью отличалось от заявления, протокола и рапорта, предоставленных суду инспектором профилактики правонарушений Хумоюном Турсуновым, который находился на месте происшествия, говорится в репортаже.

Как утверждает UzReportTV, в день инцидента сотрудник ГУБДД, указывая на сломанную камеру, спросил инспектора, будет ли тот применять какие-либо законные меры. После этого он попросил участкового вызвать нарушителя на место происшествия. Инспектор ответил, что «знаком с ним и постарается его найти на следующий день». Он также заверил, что виновники «возместят нанесённый ущерб».

Юрист телеканала Мирзохид Ганиев подтвердил, что в решении суда события изложены как нарушение общественного порядка. «В результате угроз наш сотрудник Фаёз Бахтиёров мог получить телесные повреждения. Кроме того, в решение не включены моменты, связанные с разбиением правонарушителями камеры оператора UzReport TV, нанесением материального ущерба, а также невыполнением ими законных требований сотрудника внутренних дел. В итоге таким действиям не дана правовая оценка», — сказал он.

«Мы не знаем, почему дело, переданное в Чиланзарский районный административный суд, не содержало первоначальных деталей… Согласно решению суда, сотрудник телеканала просто подрался с другими гражданами на улице. Однако здесь очевидно, что на оператора напали, когда он находился на дежурстве. По решению суда „герои“ легко отделались. Как они этого добились?» — задаётся вопросом UzReport TV.

В телеканале отметили, что ждут комментариев по делу от прокуратуры, МВД и других правоохранительных органов.

С комментарием по случившемуся выступил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов. Он заявил, что «представители правоохранительных органов должны дать ситуации правильную и справедливую оценку, а виновные — привлечены к наказанию в рамках закона».

«Мы живём в правовом государстве. Добиться верховенства закона в наших руках. За ситуацией будем следить до конца», — добавил глава фонда масс-медиа.