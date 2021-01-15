Халилилло Собиржонович Турахужаев назначен заместителем председателя Верховного суда Узбекистана по гражданским делам.
С сентября 2020 года Халилилло Турахужаев работал первым заместителем председателя Государственного налогового комитета — директором Агентства по кадастру при ГНК, а до этого — главой Агентства государственных услуг.
Ранее мы писали, что новым первым зампредседателя ГНК — руководителем Агентства по кадастру стал Фазлиддин Умаров, занимавший до этого должность заместителя главы ГНК.
Sanjar Rajabov
Один из не многих эффективных чиновников
Аброр Кадыров
Нужно привлекать к ответственности судей, которые без основательно откладывают дела, затягивают процесс. Это время людей, их жизнь, лишняя трата за проезд