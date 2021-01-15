Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды отреагировал на сообщения в интернете о возможной вырубке деревьев рядом со стройплощадкой напротив торгового центра Poytaxt в центре Ташкента.
Журналисты и блогеры начали выражать опасения о возможной вырубке в связи с появлением забора вокруг части парка, где растут высокие деревья.
«Управление экологии города Ташкента не давало разрешения на вырубку деревьев на строительной площадке», — заявили в Госкомэкологии.
«Сегодня контрольная инспекция Госкомэкологии провела инвентаризацию более 100 деревьев на этой территории», — отмечается в сообщении.
В мае прошлого года писали, что на месте автомобильной стоянки у ТЦ Poytaxt планируется построить девятиэтажное коммерческое здание. В хокимияте столицы сообщали, что ещё весной 2019 года участок был выделен инвестору из Чехии IMP NEW PAY. Общественности об этом не было известно, и появление забора вокруг стоянки стало для горожан неожиданностью.
Татьяна
Ну и куда теперь парковаться? Там ведь много объектов торговли. Не хотят о людях думать. Ну как же! Чехам можно.
Андрей Андреев
Странно что фирма зарегистрированная в Карловых Варах с уставным фондом около 50 долларов США количеством работников 3 человека основной вид деятельности по кодам ЕГРЮЛ Чехии 68.20.(аренда и управление собственным имуществом) получила этот участок для строительства, спрашивается -а где и кто все таки источник финансирования и не мнимые ли инвестиции и не является ли чешская фирма траншевой фирмой, а может быть если нашим компетентным покопать поглубже то окажется что БАА всё те же лица местные коррупционеры.
Shamil Absalyamov
Писали же уже, от Чехии кроме названия страны там ничего нет. В остальном “на манеже всë теже“. Так же как и с парком Гафура Гуляма. Мнимые зарубежные инвесторы. Ничего не боятся.
Профессор Преображенский
Все эти инвесторы из Чехии, Сингапура, Германии и т.д. чудесным образом связаны с гражданами родного Узбекистана. Согласен с Андреем Андреевым про смешной уставной фонд и вид деятельности при регистрации, а самое интересное что дата регистрации у большинства этих “инвесторов“ начинается от 2016 года. Слишком много совпадений, вам не кажется?
Профессор Преображенский
И если уж на то пошло, то стоимость куска земли в центре стоит намного больше, чем какие-то деревья. Помешают- спилят. Заплатят конечный штраф и дело с концом.