Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды отреагировал на сообщения в интернете о возможной вырубке деревьев рядом со стройплощадкой напротив торгового центра Poytaxt в центре Ташкента.

Журналисты и блогеры начали выражать опасения о возможной вырубке в связи с появлением забора вокруг части парка, где растут высокие деревья.

«Управление экологии города Ташкента не давало разрешения на вырубку деревьев на строительной площадке», — заявили в Госкомэкологии.

«Сегодня контрольная инспекция Госкомэкологии провела инвентаризацию более 100 деревьев на этой территории», — отмечается в сообщении.





В мае прошлого года писали, что на месте автомобильной стоянки у ТЦ Poytaxt планируется построить девятиэтажное коммерческое здание. В хокимияте столицы сообщали, что ещё весной 2019 года участок был выделен инвестору из Чехии IMP NEW PAY. Общественности об этом не было известно, и появление забора вокруг стоянки стало для горожан неожиданностью.