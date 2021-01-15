Россия начала выход из Договора об открытом небе (ДОН), сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В МИДе заявили, что выход США из ДОН «нарушило баланс интересов государств-участников» и подорвало роль договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».
«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — добавили в МИДе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
США официально вышли из ДОН в ноябре 2020 года. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения договора со стороны России.
Ravshan Sultanov
Тихий ДОН, одним словом…
Ayubkhon Salokhiddinov
Америке договор уже не нужен, так как расстановка сил изменилась и ее основной противник теперь Китай, а не Россия. В 1992м расклад был другим.