Россия начала выход из Договора об открытом небе (ДОН), сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В МИДе заявили, что выход США из ДОН «нарушило баланс интересов государств-участников» и подорвало роль договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — добавили в МИДе.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

США официально вышли из ДОН в ноябре 2020 года. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения договора со стороны России.