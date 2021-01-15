Компания Samsung в четверг представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra, премиальные беспроводные наушники Buds Pro и Bluetooth-маячки SmartTag.

Все три модели смартфонов получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц, диагональ экрана новых устройств составит 6,2 дюйма для S21, 6,7 дюйма для S21+ и 6,8 дюйма для S21 Ultra. Модели получили защитное стекло Gorilla Glass Victus. Они поддерживают 5G и работают на базе нового процессора Exynos 2100.

S21

В устройствах поддерживается съёмка в формате 4К и 8К. У S21 и S21+ одинаковые камеры из трёх модулей — широкоугольного и ультраширокоугольного на 12 МП, а также телефотообъектива на 64 МП.

S21+

У модели Ultra четыре модуля камеры — ультраширокоугольный объектив на 12 МП, широкоугольный на 108 МП и два телефотообъектива на 10 МП. Samsung S21 Ultra совместим со стилусом S Pen.

S21 Ultra

Вместе с новой линейкой смартфонов Samsung презентовала и беспроводные наушники премиум-класса Buds Pro с интеллектуальной системой шумоподавления, а также защитой от влаги по стандарту IPX7.





Новая модель наушников может распознавать голос владельца и автоматически отключает воспроизведение во время разговора. Наушники оснастили тремя микрофонами и специальными разрешениями для защиты от ветра во время разговора.





Компания также представила «умные» метки Galaxy SmartTag. С их помощью пользователь сможет найти какой-либо нужный ему предмет. Местонахождение вещей можно отслеживать через приложение SmartThings на смартфоне. Пользователю необходимо для этого находиться в зоне покрытия Bluetooth.