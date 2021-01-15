Депутаты Законодательной палаты 15 января избрали на должность Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) Ферузу Фарходовну Эшматову. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
До этого Феруза Эшматова (1979 года рождения, по специальности юрист) занимала пост председателя Комитета по делам женщин и гендерного равенства Сената.
Омбудсман избирается сроком на пять лет. Его кандидатура вносится президентом Узбекистана. Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.
С мая 2015 года должность омбудсмана занимал Улугбек Мухаммадиев.
Davron Akramov
наконец то Омбудсманом назначен профессиональный юрист
Eugenie Muminova
А, это тот самый Комитет Сената по делам женщин и гендерного равенства, который непонятно что делает? У нас на телевидении обвиняют жертв насилия в том, что их изнасиловали, и провозглашают верховенство менталитета; мужья избивают женщин на повседневной основе; сегодня видела девушку в полном никабе, одни глаза видны из-за занавески на лице, а рядом идет парень в футболке и джинсах, как нормальный человек, в удобной одежде; женщины на улице в интервью говорят, что женщина должна быть всегда минимум на одну ступень ниже мужчины; журналисты и прочие блоггеры осудили акцию девушек с плакатами-картонами против насилия, но никто не осуждает насилие над женщинами, громко и вразумительно, так, чтобы общественности было понятно и чтоб доходило. И вот я все пытаюсь понять, а что у нас делает этот самый Комитет? Официальные заявления, протесты, разъяснительная работа — где все это? Или для этого надо еще какие-то дополнительные организации создать?
Э-э, ну поздравляю г-жу Эшматову, конечно, с важным назначением. Уверена, что права граждан мужского пола теперь будут надежно защищены. На защиту прав женщин особо не надеюсь.