Депутаты Законодательной палаты 15 января избрали на должность Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) Ферузу Фарходовну Эшматову. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

До этого Феруза Эшматова (1979 года рождения, по специальности юрист) занимала пост председателя Комитета по делам женщин и гендерного равенства Сената.

Омбудсман избирается сроком на пять лет. Его кандидатура вносится президентом Узбекистана. Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.

С мая 2015 года должность омбудсмана занимал Улугбек Мухаммадиев.